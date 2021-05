Ak ste v Tatrách, dávajte si pozor! Platia viaceré výstrahy, dnes počasie nepoteší

Súvislá vrstva snehu sa v Tatrách nachádza približne od výšky 1500 metrov nad morom, a to hlavne na severných a tienistých svahoch. "Na južnej strane pohorí je pokrývka značne nesúvislá. Vplyvom oteplenia a dažďa je sneh vlhký a premočený aj v najvyšších polohách. Nebezpečné sú preto svahy všetkých orientácií," priblížil Bešinský. Zdôraznil, že vyskytovať sa môžu aj malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu. Vo Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá, a tak väčšinou nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo. V Malej Fatre sa sneh nachádza hlavne na severnej strane pohoria.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

V nedeľu ráno bolo na horách hmlisté a daždivé počasie. Ranná teplota sa pohybovala od plus jedného stupňa Celzia v najvyšších polohách Tatier po plus deväť stupňov na podhorí. "Plusové teploty sú aj na vrcholoch hôr. Dážď snehovú pokrývku premáča, čo spôsobuje spontánne lavíny a splazy najmä na svahoch, kde sa doteraz držal suchý sneh," upozornil Bešinský. Ako dodal, v nedeľu sa na celom území očakáva výskyt búrok alebo silného dažďa. Na horách sa miestami očakáva výskyt silného až búrlivého vetra do 30, v nárazoch do 35 metrov za sekundu.

V nedeľu treba rátať so silným vetrom aj búrkami

Počas nedele treba v niektorých častiach Slovenska počítať so silným vetrom, na niektorých miestach sa vyskytnú početné prehánky a búrky. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre všetky kraje, s výnimkou Banskobystrického a Žilinského, platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten v nárazoch dosiahne rýchlosť 65-85 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť 45-60 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí pre Banskobystrický, Trenčiansky a Košický kraj do 18.00 h. Podľa meteorológov možno v týchto krajoch rátať s úhrnom zrážok do 35 milimetrov. Búrky s krúpami sa vyskytnú v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," informovali meteorológovia. Na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji treba podľa SHMÚ počítať so silným vetrom, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110-135 kilometrov za hodinu. Takáto rýchlosť vetra predstavuje nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.