Meteorológovia varujú pred búrkami i silným dažďom: V Tatrách je druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

BRATISLAVA - Na Slovensku sa môžu v sobotu vyskytnúť búrky s krúpami i silný dážď. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa.

Pred búrkami varujú meteorológovia v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 30 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Možný je aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Dôjsť môže aj k stekaniu vody zo svahov, k zatápaniu pivníc či podchodov. SHMÚ upozorňuje aj na silný dážď, ktorý sa môže vyskytnúť v sobotu i v nedeľu (2. 5.) takmer vo všetkých krajoch na Slovensku s úhrnom zrážok 35 až 40 milimetrov.

Zdroj: SHMÚ

V Tatrách je druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

V Tatrách je vyhlásený druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Súvislá vrstva snehu sa nachádza približne od výšky 1500 metrov nad morom, a to hlavne na severných a tienistých svahoch. Na južnej strane pohorí je pokrývka značne nesúvislá. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Vplyvom oteplenia a dažďa je sneh vlhký a premočený aj v najvyšších polohách. Nebezpečné sú preto svahy všetkých orientácií. Môžu sa vyskytovať malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu. Hlavne tam, kde sa pred oteplením nachádzal suchý voľný sneh," upozornil Bešinský. Vo Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá, podľa Bešinského väčšinou nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo. V Malej Fatre sa sneh nachádza hlavne na severnej strane pohoria.

V sobotu ráno bolo na horách zamračené s hmlou a občasným mrholením. V noci na horách pršalo približne do výšky 2200 metrov nad morom. Ranná teplota sa pohybovala od mínus jedného v najvyšších polohách Tatier po plus sedem stupňov Celzia na podhorí. Fúkal prevažne južný až juhozápadný vietor v nárazoch do 15 metrov za sekundu.