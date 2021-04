KORONAVÍRUS Nové opatrenia v ružových a červených okresoch Slovenska je tu: Na pivečko bez testu!

"Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h, kde sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke," povedala. Pravidlá pre vstup na pracoviská pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, no výlučne pre časový rámec od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. V tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania.

"To teda znamená, že v čase od 21.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v prvom stupni varovania, v druhom stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke," doplnila Račková. Taktiež uviedla, že vyhláška ÚVZ SR neupravuje preukazovanie sa zákonných zástupcov detí pri ich nástupe do školy. "Upravuje výhradne vstup osôb do prevádzok vrátane škôl a školských zariadení. Vo vyhláške sa uvádza, že v okresoch v treťom stupni varovania je potrebné sa pri vstupe do priestoru prevádzok preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní. V okresoch v prvom a druhom stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa testom pri vstupe do prevádzok," povedala.

Ako ďalej uviedla, pravidlá pre vstup do prevádzok aj na pracoviská v okresoch v treťom stupni varovania platia tak ako doposiaľ. Pri vstupe do prevádzok teda bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ako napríklad dokladom o očkovaní, prekonaní ochorenia či napríklad o zdravotných dôvodoch. Bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, ale aj poslucháči jazykovej školy či žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania. Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.