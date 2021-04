ONLINE Zasa na poslednú chvíľu! Parlament rozhoduje o programovom vyhlásení Hegerovej vlády

14:00 Opozičné útoky na Igora Matoviča

Premiéra Igora Matoviča si podal aj odídenec z ĽSNS Milan Mazurek, ktorý argumentoval najmä pandemickými opatreniami a testovaním. Matoviča sa zastal poslanec OĽaNO Tomáš Šudík. Argumentoval tým, že opozícia nabádala verejnosť, aby nerešpektovala nariadenia a ide jej len o to, že má vo väzbách svojich kamarátov.

Na margo sumy minutej na ATG testovanie poznamenal, že ľudský život sa vyčísliť nedá. Podobne reagoval aj ďalší poslanec OĽaNO Milan potocký. Ten obvinil opozíciu z toho, že jej jediným cieľom je naháňanie preferencií. Pridala sa aj ďalšia poslankyňa Lucia Drábiková. "Igor nie si štandardný politik, ani OĽaNO nie je štandardná strana," poznamenala s tým, že neštandardná doba si žiada neštandardné riešenia.

13:45 Remišová tvrdí, že aktuálna vláda vydrží tri roky

Dôvodom, prečo vládna koalícia prichádza opäť žiadať poslancov Národnej rady (NR) SR o dôveru, je vyvodenie politickej zodpovednosti. Vyhlásila to vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vie podľa nej počúvať a nachádzať kompromis a súdržnosť. "Eduard Heger ukázal, že bude premiérom, ktorý vie počúvať, hľadať konsenzus, ktorý vie nachádzať súdržnosť aj medzi viacerými postojmi, ktoré majú koaliční partneri. To je to, čo Slovensko v tejto situácii potrebuje," vyhlásila Remišová. PVV je podľa nej aktualizované o veci, ktoré sa za rok podarili. Vládu podľa nej ešte čakajú protikorupčné opatrenia.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za priority v oblasti justície prípravu nového trestného poriadku, rekodifikáciu súkromného práva, nový občiansky zákon, chce sa venovať aj humanizácii v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Za dôležité považuje dokončiť prípravu novej legislatívy súvisiacej s kolúznou väzbou.

Strana Za ľudí chce presadiť zmenu podoby majetkových priznaní verejných funkcionárov. Dnešné majetkové priznania podľa poslanca Za ľudí Tomáša Lehotského vôbec neodzrkadľujú skutočnosť. Nie je z nich možné určiť, aký má funkcionár reálny majetok, keď do funkcie vstupuje, počas pôsobenia v nej a po odchode. Podľa jeho slov už majú rozpracovanú verziu novej legislatívy v tejto oblasti.

Podľa Juraja Šeligu je najväčšou výhodou vlády to, že má polícia voľné ruky. "Vyzdvihol by som to, čo sa nám podarilo a to je nový spôsob voľby generálneho a špeciálneho prokurátora," zdôraznil podpredseda parlamentu. Podľa Mareka Hattasa koalícia robí mestá bezpečnejšími, ale aj čistejšími.

"Ja to vnímam ako útoky, ktoré sú zamerané len na jednu vec" poznamenala Kolíková na margo svojho odvolávania zo strany Smeru-SD. Ich cieľom je podľa ministerky to, aby ustúpila v otázke kolúznej väzby. Vidí za tým návrh poslankyne Vaľovej. Kolíková však krok späť nepripúšťa.

"Teším sa, že je zverejnená," povedala ministerka Kolíková na margo zmluvy k Sputniku V a skutočnosti, že je od včera zverejnená pre občanov. Podľa kritikov je zmluva nevýhodná v niekoľkých bodoch.

13:40 "Čierna ovca" SaS?

Okrem šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) podporia všetci poslanci SaS v pléne Národnej rady (NR) SR programové vyhlásenie vlády (PVV).

13:27 Opozícia opäť vytiahla porušenie práv občanov

Nezaradení poslanci a odídenci z ĽSNS sa opäť opreli do núdzového stavu, ktorý podľa nich obmedzuje práva občanov. "Ani jeden z koaličných poslancov sa nedostavil na obhajobu," poznamenal Blanár za Smer-SD na margo toho, že Hegerovi vyčítal, že sa nevyjadil k tomu, aký chaos zapríčinil Igor Matovič. Blanár je nespokojný, že sa súčasný premiér Matovičovi poďakoval.

13:02 Rozprava v pléne pokračuje

Po obednajšej prestávke, ktorú strany zväčša venujú tlačovým konferenciám, poslanci pokračujú v rokovaniach. S poznámkou sa prihlásil poslanec za opozičný Smer-SD Dušan Jarjabek. "Ministerstvo nedôveruje minsiterstvu," reagoval poslanec s tým, že nosnou témou tejto vlády je nedôvera. "Táto vládna koalícia je založená len a jedine na obyčajnej nenávisti," poznamenal Jarjabek v pléne.

12:45 Fico nenechal na vláde ani nitku suchú

O slovo sa prihlásila aj opozičná a bývalá premiérska strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom. Z úst opozície sa opäť nesie predovšetkým kritika. Kamenický Sulíkovi vyčítal predovšetkým dlhy, ktoré budú musič zaplatiť predovšetkým sociálne slabý.

12:30 Richard Sulík zmluvu k Sputniku nečítal

K PVV sa vyjadrila aj koaličná strana SaS. Podľa Richarda Sulíka nie je zmluva k Sputniku dôvodom na odchod z vlády. Minister hospodárstva priznal, že spornú zmluvu k Sputniku nečítal. Šéf SaS je rád, že oproti roku 2010 sa dokázali v koalícii dohodnúť.

11:46 Ostrá kritika Petra Pellegriniho (Hlas-SD)

vyhlásil v pléne počas diskusie k PVV.doplnil. Sulík zopakoval, že sa radí medzi kritikov expremiéra Igora Matoviča (OĽANO), no treba mu uznať jeho zásluhy v boji proti korupcii.skonštatoval. Sulík, ktorý je zároveň šéfom rezortu hospodárstva, dúfa, že sa podarí spustiť tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Dúfa tiež, že sa podarí pokročiť v národnej vodíkovej stratégii.

Stanovisko k programovému vyhláseniu vlády poskytla aj strana Hlas-SD na čele s expremiérom Petrom Pellegrinim. Ten otvorene nekritizoval len program vlády a to, že podľa opozície nereaguje na aktuálnu pandemickú situáciu, ale nevyhol sa ani Sputniku V. Zmluvu doslova roztrhal v zuboch!

11:20 Jaroslav Naď o zmluve na Sputnik V

Minsiter obrany Jaroslav Naď o zmluve na Sputik V. Pred novinármi priznal, že prekvapený nie je. Ako to myslel sa dozveite vo videu.

11:18 Programové vyhlásenie vlády pohľadom premiéra

Pilierom programového vyhlásenia vlády (PVV) premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) je boj proti korupcii, návrat k zdravým verejným financiám, ako aj podpora rodiny a obnova Slovenska po kríze a znovunaštartovanie ekonomiky.

Premiér počas predloženia programu vlády v pléne Národnej rady (NR) SR poďakoval svojmu predchodcovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý podľa Hegera "svojím neúnavným bojom proti mafii, korupcii a ľuďom, ktorí zneužívali svoje právomoci a štát využívali na svoje obohacovanie, získal dôveru občanov a bol schopný poraziť Roberta Fica v parlamentných voľbách". Heger vyhlásil, že jeho kabinet bude vládou obnovy a prosperity Slovenska.

Ambíciou PVV je podľa Hegera naplnenie ďalších cieľov, ktoré si koalícia vytýčila po parlamentných voľbách. Za základný pilier označil boj proti korupcii. "Nulová tolerancia ku korupčnému správaniu je základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny," vyhlásil pred poslancami. Prioritou je aj návrat k zdravým verejným financiám cez efektívny boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí i cez transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Ďalším pilierom PVV je podpora rodiny. "Naša vláda podporuje a bude podporovať rodinu, pretože fungujúca rodina, ktorá poskytuje istoty svojím všetkým členom, je zárukou budúcnosti Slovenska," vyhlásil Heger s tým, že vláda chce zabezpečiť aj dôstojnú starobu seniorom či väčšiu ochranu pred chudobou. Heger vyhlásil, že počas prvého roka pandémie sa podarilo cielenými opatreniami tlmiť rast nezamestnanosti i pokles kúpnej sily občanov. Predchádzajúce vlády podľa neho nevytvorili počas hospodársky úrodných rokov rezervu na horšie časy, preto sa pokles rozpočtových príjmov a hlavne nárast vydavkov na protipandemické opatrenia premietol do rastu verejného dlhu, ktorý predstavuje pre verejné financie značné riziko.

Premiér tiež ocenil, že za uplynulý rok sa podarilo presadiť reformu justície, prijať novú bezpečnostnú stratégiu, priznať tehotenský príspevok od štvrtého mesiaca tehotenstva či presadiť zrušenie doplatkov za lieky. Podarilo sa podľa neho prijať viac ako 100 opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov. Hegerova vláda bude podľa jeho slov pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie či kriminálnych sietí. "Budeme pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, posilníme konkurencieschopnosť priemyslu," dodal. Kabinet chce tiež podporovať investície do ľudského kapitálu i zavádzať motivačné mechanizmy pre súkromný sektor na investície do vedy a výskumu.

11:00 Grendel vidí vo výmene premiéra problém

Vynútená výmena premiéra je vážnym zásahom do koaličných vzťahov. Pripustil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Vyzdvihol však boj proti korupcii a dodal, že za pokus to stojí.

Poznamenal, že za uplynulý rok zvádzala vláda boj proti korupcii, boj proti pandémii, ale aj tretí boj, ktorý bol podľa jeho slov zbytočný. "To, že sa tu stretávame už po roku a znovu riešime programové vyhlásenie a vyslovenie dôvery vláde, to nespôsobila pandémia. Spôsobili sme si to my sami, a to tým, že sme bojovali s nesprávnym súperom. Bojovali sme sami proti sebe, lebo namiesto ľudí sme sa sústredili na seba," zdôraznil s tým, že myslí koalíciu aj opozíciu.

Vyhlásil, že vynútená výmena premiéra je vážnym zásahom do koaličných vzťahov. "A tváriť sa, že s nadšením ideme vyslovovať dôveru ďalšej vláde, akoby sa nič nestalo, by bolo falošné. Napriek tomu tvrdím, že za pokus to stojí," dodal Grendel. Je totiž presvedčený, že očista spoločnosti od korupcie je do veľkej miery zásluha vlády súčasnej koalície.

10:48 Diskusia k PVV v pléne sa začala v posledný možný deň

V Národnej rade (NR) SR sa začala diskusia k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Zatiaľ sa do nej prihlásilo 18 rečníkov písomne. Záujem vystúpiť v pléne prejavili najmä opoziční poslanci. Okrem prihlásených zákonodarcov sa chcú do diskusie zapojiť aj viacerí ministri a podpredsedovia parlamentu. Vystúpil už aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Podľa rokovacieho poriadku písomne prihlásený člen snemovne môže rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak pol hodiny. Po ich vystúpeniach bude ešte množné prihlásiť sa ústne.

10:30 Plénum by malo v piatok rokovať do 19.00 h. Podľa odsúhlaseného postupu by malo plénum v pondelok (3. 5.) zasadať až do prerokovania PVV. Následne by mali poslanci hlasovať o dôvere vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Podmienkou na získanie dôvery od NRSR je, aby kabinet podporilo aspoň 76 členov snemovne.

Diskusia k PVV trvala aj v minulosti viac dní. Pri schvaľovaní programu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) trvala okolo piatich dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica na premiérskom poste vystriedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. Program vlády kritizovali najmä preto, že sa v ňom po odchode Fica nič nezmenilo ani neaktualizovalo. V roku 2016, keď o dôveru NRSR žiadal Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.

10:00 Žiadna zmena nenastala

Na dnešnej schôdzi si poslanci zvolili aj posledného podpredsedu parlamentu. Stal sa ním Milan Laurenčík (SaS) Keďže bol náhradníkom za Richarda Sulíka (SaS), ktorý počas krízy odišiel z funkcie ministra hospodárstva, Laurenčík mu musel v pléne uvoľniť miesto.