Technológie napredujú skutočne raketovým tempom. Áno, síce ešte nemáme lietajúce autá, ako mnohí predpokladali pred tridsiatimi až štyridsiatimi rokmi, no máme k dispozícii počítače, ktoré sa zmestia do dlane, rakety, ktoré nás zrejme už čoskoro dopravia na Mars a dokonca už aj čipy, ktoré si ľudia budú môcť implantovať priamo do mozgu.