Reakcie politikov na vraždu Remiáša: Kollár verí, že vrahov stihne trest

BRATISLAVA - Vraždu Róberta Remiáša označil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) za tragickú udalosť, ktorá aj po takom dlhom čase ostala nevyšetrená a vinníci nepotrestaní. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s 25. výročím vraždy Remiáša. Vyjadril tiež podporu jeho matke Anne Remiášovej, ktorá je aktuálne poslankyňou parlamentu za OĽANO.

"Nie je nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa, a nehovoriac o tom, keď sa to stane takýmto krutým spôsobom. Ja ako otec si to predstaviť neviem. Chcel by som vyjadriť podporu mojej kolegyni z parlamentu, poslankyni Anne Remiášovej a verím, že sa dočká spravodlivosti a vrahov jej syna stihne spravodlivý trest," uviedol Kollár.

Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom. Polícia jeho vraždu stále vyšetruje.

Poslanci si minútou ticha pripomenuli 25. výročie smrti

Bratislavskí mestskí poslanci si na svojom štvrtkovom zasadnutí minútou ticha pripomenuli 25. výročie smrti Róberta Remiáša.

Reakcia prezidentky

Vražda Róberta Remiáša nesmie byť nikdy premlčaná. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová. V deň 25. výročia Remiášovej vraždy hlava štátu pripomína, že ide o udalosť, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť a ktorá je doteraz traumatizujúcou ranou pre celé Slovensko. Vyjadrenie prezidentky poskytol jej hovorca Martin Strižinec.

"Róbert Remiáš sa stal obeťou úkladnej vraždy. Prišiel o život, keď pomáhal svojmu priateľovi, svedkovi, ktorý vypovedal o účasti štátneho orgánu a jeho predstaviteľov na únose a zavlečení syna prezidenta Michala Kováča. Smrť Róberta Remiáša mala zastrašiť všetkých, ktorí sa nechceli zmieriť s tým, že orgány štátu sa priamo podieľajú na zločine, a tých, ktorí nechceli, aby na Slovensku svojvôľa ľudí pri moci stála nad zákonom. Nezľakli sa," skonštatovala prezidentka.

Zdôraznila, že napriek zmenám po voľbách v roku 1998 ostáva skutočnosťou, že páchatelia a iniciátori tohto zločinu neboli dodnes potrestaní. "Kým sa tak nestane, všetci budeme žiť s pocitom nesplateného dlhu najmä voči matke Róberta Remiáša, ale aj voči sebe," poznamenala prezidentka a vyjadrila plnú podporu jeho matke Anne Remiášovej v snahách o nastolenie spravodlivosti.