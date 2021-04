Vláda schválila svoje programové vyhlásenie: V piatok bude mimoriadna schôdza

Materiál v rozsahu 131 strán má 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je aj tentoraz venovaná boju proti korupciu, posledná kapitola PVV sa venuje kultúre.

PVV je zároveň doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. "Napriek boju s vírusom sa podarilo presadiť systémové zmeny v oblasti súdnictva, sociálnej oblasti a zlepšovaní podnikateľského prostredia," uviedli predkladatelia. Pripomenuli investície na podporu udržania zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti: priznávajú, že i vzhľadom na absenciu finančných rezerv a pokles rozpočtových príjmov sa nárast výdavkov na protipandemické opatrenia premietol do rastu verejného dlhu, ktorý predstavuje pre verejné financie značné riziko a v blízkej budúcnosti je nutné toto riziko znížiť. Upozorňujú však na to, že prostredníctvom legislatívnych zmien sa im podarilo zefektívniť čerpanie eurofondov i zabrániť korekciám.

Vláda v úvode deklaruje, že revitalizované PVV má ambiciózne, ale reálne ciele zamerané na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.

Zároveň vláda deklaruje, že bude pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie a kriminálnych sietí, ktoré cudzopasia na verejnom majetku. Pokračovať chce i v zlepšovaní podnikateľského prostredia, v ktorom sa darí inováciám, posilňovaní konkurencieschopnosť priemyslu smerom k ekologicky čistým výrobám. "Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia," sľubujú predkladatelia rovnako ako zvyšovanie kvality vzdelávania i zdravotnej starostlivosti a posilňovanie sociálnych istôt. Kabinet zároveň v PVV uisťuje, že pri riadení verejných výdavkov bude dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze.

Heger má požiadať poslancov o dôveru

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k Programovému vyhláseniu vlády by mala byť v piatok (30. 4.). Premiér Eduard Heger (OĽANO) má na nej predstúpiť pred parlament, predložiť program rekonštruovaného kabinetu a požiadať snemovňu o dôveru. Schôdza sa má začať o 9.00 h. Pre Uviedli to niektorí poslanci. Rátajú s tým aj predsedovia viacerých poslaneckých klubov. Schôdza by mala trvať predbežne do 19.00 h, pokračovať by mala v pondelok (3. 5.) ráno.

Podľa Ústavy SR musí vláda po svojom menovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru. Hegerov kabinet menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla. Na získanie dôvery potrebuje kabinet aspoň 76 hlasov poslancov.

V parlamente sa k vládnemu programu očakáva diskusia. Pri schvaľovaní programu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) trvala diskusia okolo piatich dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, kedy Roberta Fica na premiérskom poste vystriedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. Program vlády kritizovali najmä preto, že sa v ňom po odchode Fica nič nezmenilo, ani neaktualizovalo. V roku 2016, keď o dôveru NR SR žiadal Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.