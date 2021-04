Programové vyhlásenie vlády sa veľmi meniť nebude: Ministri priznali len pár zmien

BRATISLAVA – O aktualizovanej verzii programového vyhlásenia vlády (PVV) sa rokovalo ešte v utorok (27. 4.) večer. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) tým vysvetlil fakt, že dokument ani tesne pred rokovaním vlády nebol zverejnený a ani zaradený do programu stredajšieho rokovania.

Minister povedal, že materiál sa nebude veľmi meniť. "Za rezort obrany môžem povedať, že je v podstate bez zmien a predpokladám, že v drvivej väčšine prípadov to pôjde touto cestou," skonštatoval Naď. "S maličkými slovíčkami, ktoré sa zmenili, by to malo byť v pôvodnom znení," dodal o očakávanom PVV.

Zdroj: Topky/Maarty

Striedmy pri avizovaní dokumentu bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). "Môžem hovoriť len za našu kapitolu, ktorá je uzavretá. Bola aktualizovaná, keďže viacero zámerov, ktoré sme formulovali pred rokom, bolo splnených," uviedol pri príchode na úrad vlády.

Rokovanie kabinetu sa ani štvrť hodiny po plánovanom začiatku nerozbehlo, k avizovanému programu pridávajú body.