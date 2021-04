AKTUÁLNE Bývalý viceprezident finančnej správy Čech odsúdený: Dostal 3-ročný podmienečný trest

BANSKÁ BYSTRICA – Bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Čecha, obvineného zo zločinu prijímania úplatku a zadržaného v rámci minuloročnej decembrovej akcie Judáš, odsúdil v stredu Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na štyri roky. Rozsudok, podľa ktorého musí zaplatiť aj 30.000 eur, je právoplatný.

ŠTS schvaľoval dohodu o vine a treste, na ktorej sa Čech dohodol s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Jej súčasťou je aj to, že obvinený sa vzdáva práva na verejný súdny proces a možnosti odvolať sa voči verdiktu. Ak by nezaplatil finančný trest, dostal by rok navyše. Predpokladom na uzatvorenie dohody bolo jeho plné priznanie viny.

Čech prijal úplatok vo výške 14.000 eur, ktorý sa mal týkať krytia ilegálnych obchodov podnikateľa Františka B. K dohode mu pomohla jeho spolupráca s políciou.