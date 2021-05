Máte chaos v nových pravidlách? Pozrite si veľký PREHĽAD: Tieto opatrenia platia budú platiť

Vláda pravidelne informuje o aktuálne epidemiologickej situácii. Po novom bude informovať stále po rokovaní vlády, teda v stredu. Premiér Eduard Heger, že lepšie bude, ak budú opatrenia rovno podporené aj uznesením vlády. Od budúceho týždňa (3. mája) je už takmer celé Slovensko v červenej fáze.

Núdzový stav a zákaz vychádzania

Na Slovensku už niekoľko mesiacov platí núdzový stav, vláda ho aktuálne predĺžila o ďalších 30 dní. Zákaz vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21.00 h, vyplýva z vládneho uznesenia.

Vláda schválila aj nový kultúrny SEMAFOR, kde nájdete podrobnosti platné pre kultúrne podujatia

Ak chcete vedieť, aké opatrenia platia pre váš okres, navštívte Digitálny COVID automat, kde sa dozviete podrobnosti.

Testovanie a zmeny od 3. mája

V ružových a červených okresoch, teda v prvom a druhom stupni varovania, sa od pondelka (3. 5.) zrušia doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok. Po novom sa pri vstupe nebude vyžadovať negatívny test.

Zdroj: MZ SR

"Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h, kde sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke," povedala.

Rúška a respirátory

Nosenie rúšok a respirátorov patrí k základných pravidlám pandémie. Respirátory sú povinné v interiéri všetkých budov a v prostriedkoch verejnej dopravy. V exteriéri už nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.

Zdroj: korona.gov.sk

V exteriéri si môžete prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.

Podrobnú úpravu nosenie rúšok a respirátorov nájdete TU.

Výnimky pre exteriér Zdroj: korona.gov.sk

Prevádzky, služby a gastro

Od 19. apríla sa otvorili všetky obchody a služby . Podmienkou je, že v priestoroch bude môcť byť 1 osoba na 15 m2. Všade okrem potravín, drogérií a obchodov, ktoré slúžia na zaobstaranie základných životných potrieb.

Od 9. mája sa rušia seniorské hodiny – teda môžeme ísť do obchodu či drogéria aj v čase od 9:00 do 11:00.

Povolili sa aj bohoslužby . Na omši bude môcť byť 1 osoba na 15 m2. Neplatí to pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Povinné je dodržiavať základné hygienické opatrenia a dezinfekciu priestorov. To isté platí aj v prípade cirkevných obradov a sobášov . Pohreby majú výnimku.

Otvorené sú aj múzeá, ZOO a botanické záhrady . V týchto priestoroch bude môcť byť takisto 1 osoba na 15 m2. Otvorili sa aj knižnice , kde je povolené spoločné čítanie do 6 osôb. Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.

Hotely, penzióny a podobné krátkodobé ubytovacie služby

Otvorili sa aj hotely a penzióny. Povolené sú maximálne 2 osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, na izbu. Každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu nie starší ako 72 hodín. Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená, donáška do izby povolená je. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Obchodné domy

Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup. Takisto musíte mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Reštaurácie a fitnescentrá

Od 26. apríla sa otvorili aj terasy reštaurácií a fitnescentrá . Čo sa týka reštaurácií, konzumovanie jedla a nápojov v interiéri je aj naďalej zakázané. Jedlo si môžete vziať so sebou a prebrať si ho v okienku. Otvorené sú len terasy (exteriér), kde je možné podávať pokrmy či nápoje. Konzumovať jedlá alebo nápoje je možné len posediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup ľudí. Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Medzi stolmi je nutné dodržiavať odstup 2 metre, tu neplatí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Počet ani zloženie osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti) vo vyhláške upravený nie je. Pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške ÚVZ SR (vstup do priestorov prevádzok a zamestnávateľov). Rozdiel v potrebe testov závisí od toho, v ktorom stupni varovania je váš okres.

Vo fitnescentrách môže byť najviac 6 zákazníkov a musia byť dodržané základné hygienické opatrenia. Zvýšiť by sa mala aj frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch. Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest. Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.)

Obmedzenie pohybu

Pobyt v prírode je povolený aj mimo okresu (okrem čiernych okresov, kam sa cestovať nesmie). Základné potreby sú povolené len v rámci okresu.

Homeoffice a cesta do práce

Homeoffice (práca z domu) už nie je povinná. Aj naďalej sa však odporúča, aby zamestnanci ostali pracovať z domu tam, kde nie je nutné, aby boli zamestnanci fyzicky v práci. Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od stupňa varovania podľa COVID automatu. re cestu do práce neplatí obmedzenie pohybu po 21:00 hodine.

Podrobnosti o vstupe zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa nájdete vo vyhláške ÚVZ SR alebo uznesení vlády a na stránke korona.gov.sk.

Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test, nie starší ako 14 dní, a v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test, nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom.

Školy

Školy sa riadia podľa svojho vlastného školského COVID automatu. V súčasnosti sa do škôl vrátili všetci žiaci základných a stredných škôl v piatich okresoch (Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce). Pre ostatné typy platia pravidlá z COVID automatu.

Všeobecne sú však na Slovensku otvorené materské školy, 1. stupeň základných škôl, špeciálne školy a do škôl môžu ísť aj deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne (max 5 detí na jedného učiteľa) a koncové ročníky ZŠ a SŠ.

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od 29. apríla už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

Hromadné podujatia a šport

Hromadné podujatia sú na Slovensku stále zakázané. Povolené sú len hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy do 6 ľudí. Oslavy, večierky, svadby a kary sú zakázané. Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná.

Vyhláška stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy. "Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze," uviedla Račková. na tieto podujatia bude možné naplniť len polovičnú kapacitu hľadiska, pričom v červených okresoch to môže byť maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov podujatia v interiéri. Povolené budú len miesta na sedenie s dodržaným rozstupom, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb a mať na návštevníkov telefonický a mailový kontakt aj dva týždne po podujatí.

Zdroj: korona.gov.sk

Návštevníci sa musia preukázať platným RT-PCR/LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo Ag testom s platnosťou maximálne 24 hodín. Testom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov, tí, ktorí boli zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Podmienky organizovania kultúrnych podujatí detailne popisuje kultúrny semafor, ktorý v stredu (28. 4.) schválila vláda.

Cestovanie do zahraničia

Od marca zatiaľ na Slovensku stále platí celodenný zákaz vycestovať do zahraničia za účelom rekreácie. Na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

Podrobné informácie o výnimkách a o tom, čo musíte absolvovať po návrate na Slovensko (registrácia, karanténa, test) nájdete vo vyhláške, uznesení alebo na stránke korona.gov.sk a na stránkach ministerstva vnútra a zahraničných vecí.

Všetky dôležité informácie vrátane pravidiel na hraniciach so susednými štátmi pravidelne aktualizuje aj polícia na sociálnej sieti.

Pendleri

Pendleri fungujú v špeciálnom režime. Diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov sa predlžuje z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Výnimku z karantény budú mať taktiež občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Pendleri a turnusoví zamestnanci zo susedných EÚ krajín, teda všetkých okrem Ukrajiny, ako aj študenti či ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, resp. žijúci na opačnej strane hranice, musia mať negatívny test (stačí aj AG test) nie starší ako 7 dní (doteraz to bolo 14 dní). Samozrejme tento svoj štatút musia vedieť tak ako doposiaľ vierohodne preukázať (napr. dokladom o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte v zahraničí, dokladom o pracovnom úväzku, potvrdení o prezenčnom štúdiu, či správou ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti opatrovania blízkej osoby).

Po novom sa za pendlerov označujú aj „cezhraniční pracovníci či dochádzajúci“ z krajín EÚ (+ Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva). Pre nich však platí, že pri vstupe musia mať antigénový alebo PCR test v papierovej alebo elektronickej podobe (nie SMS) akceptovaný leteckými spoločnosťami, ktorý nie je starší ako 48 hodín (AG test) resp. 72 hodín (PCR test). Najneskôr pri vstupe na Slovensko musia vyplniť formulár na https://korona.gov.sk/ehranica/ a nastúpiť do domácej karantény. Túto si však môžu okamžite skrátiť, ak si dajú na vlastné náklady urobiť na Slovensku PCR test a budú mať negatívny výsledok. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).