AKTUÁLNE Vláda sa chystá opäť predĺžiť núdzový stav: Slovensko podľa premiéra ešte nie je pripravené!

BRATISLAVA – Núdzový stav by sa mal predĺžiť. Vláda má o tom rozhodnúť v stredu (28. 4.). Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že Slovensko napriek zlepšeniu sa pandemickej situácie ešte nie je pripravené na jeho zrušenie.

"Musíme to predĺžiť," zdôraznil Heger, ktorý si uvedomuje, že núdzový stav nie je pre nikoho príjemný, jeho opatrenia však považuje za nevyhnutné na ochranu zdravia a životov v súčasnej situácii. Heger pripomenul, že vzhľadom na riziko nových, nákazlivejších mutácií nového koronavírusu je potrebné byť naďalej obozretnými.

Zároveň uviedol, že v nasledujúcom týždni sa do medzirezortného pripomienkového konania dostane aj pripravovaný pandemický zákon. Premiér v diskusii avizoval aj blížiacu sa zmenu testovacej stratégie. Priznal, že súčasný stav a systém testovania je na hranici efektivity. "Myslím si, že najbližšie dva týždne sa bude rozhodovať, ako by to malo vyzerať, na aký spôsob testovania by sa prešlo," povedal.

Ocenil, že pri vakcinácii Slovensko prekročilo milión zaočkovaných, očakáva, že v ďalšom období príde jasná a zrozumiteľná očkovacia kampaň. Avizoval aj možnosť vakcinácie ruskou vakcínou Sputnik V. "Ak laboratórne testy z Maďarska dopadnú dobre, minister zdravotníctva schváli používanie vakcíny, taký je plán," povedal Heger, ktorý očakáva, že už nasledujúci týždeň sa spustí registrácia na očkovanie Sputnikom.

Zmena v PVV

Zasadnutie Národnej rady (NR) SR k programovému vyhláseniu vlády (PVV) bude v piatok 30. apríla, o dva dni skôr ho prerokuje vláda. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil zároveň, že zmeny v dokumente budú minimálne. "Nepotrebujeme ho celé prekopávať, základy sú urobené dobre,“ uviedol Heger, ktorý ráta s aktualizáciou materiálu i zapracovaním state týkajúcej sa obdobia pandémie.

Za podstatné považuje hlavne plniť ciele z PVV. Svoju úlohu v tejto súvislosti vníma tak, že v „pestrej koalícii“ má zabezpečiť jednotu a „ťah na bránu“ ku konkrétnym výsledkom. "Ľudia nám dali dôveru na to, aby sme naplnili zmenu, po ktorej bolo také silné volanie pred voľbami,“ zdôraznil premiér.

Kabinet preto chce viesť k nastoleniu spravodlivosti, kvalitného vzdelávania a zdravotníctva, inovatívnej ekonomiky a zdravého životného prostredia. Verí, že výsledky napravia súčasnú pošramotenú povesť kabinetu, ktorý má historicky najnižšiu dôveru verejnosti.