Remišová apeluje na podporu organizácií pre mládež: Pripája sa k výzve skautov

BRATISLAVA - Organizácie, ktoré sa aktívne venujú mládeži, si zaslúžia zo strany štátu väčšiu podporu. Na sociálnej sieti to deklaruje podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí). Prisľúbila zároveň, že s výzvou na väčšiu podporu aktívnych mládežníckych organizácií sa obráti na svojich kolegov vo vláde.

Remišová otvorila tému pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa skautov, v rámci ktorého privítala na úrade vlády Juraja Lizáka a Máriu Budzákovú z Ústredia Slovenského skautingu. "Rozprávali sme sa o tom, ako fungujú skauti v čase pandémie, a poďakovala som im za to, že aj v týchto sťažených podmienkach sa snažia konať dobré skutky. Lebo skauting, to nie sú len výlety, dobrodružstvá, letné tábory. Skauting, to sú tiež ideály bratstva, priateľstva, pomoci a spolupatričnosti, ktoré majú silu meniť svet k lepšiemu," upozornila Remišová a pripomenula, že skauti v čase pandémie ušili 30.000 rúšok, seniorom rozniesli 4500 obedov, rozdali vyše 6000 informačných letákov o ochorení COVID-19 a stovky z nich pomáhali v odberových miestach.

Denne aspoň jeden dobrý skutok! Týmto heslom sa riadi 60 miliónov skautiek a skautov na celom svete, pretože svet stále... Uverejnil používateľ Veronika Remišová Piatok 23. apríla 2021

"Skrátka skauti v čase veľkých výziev nikdy nestáli bokom," skonštatovala Remišová, sama kedysi členka skautského oddielu. "A dnes 24. apríla, keď majú skauti svoj sviatok, sa rada zapojím do ich výzvy konania dobrých skutkov. Lebo v dnešnej ťažkej dobe sa každý jeden dobrý skutok ráta," dodala Remišová.