Či už máte pracovný míting alebo vás čaká videopohovor, vždy si dajte pozor na to, čo môže vaša kamera zobraziť účastníkovi na druhej strane. Či už sú to rodinní príslušníci, ktorí vám vtrhnú do izby alebo si vy neuvedomíte, že máte stále zapnutú kameru, ktorá stále sníma prostredie. Poučte sa z trapasov ľudí v nasledujúcom videu, aby ste sa vyhli podobným vtipným, ale nie vždy príjemným situáciám.