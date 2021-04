Exminister Jahnátek nevypovedal ku kauzám, ale k vyhrážaniu na jeho osobu

"Priznám sa, že celkom som ani nepochopil, k čomu som bol vypovedať. Bola tam nejaká vec, čo sa týkala toho, či sa mi niekto vyhrážal. Mne tie mená ani nič nehovorili. Ja si tie mená nepamätám a ani to nie je pravda. Nikto sa mi nevyhrážal," povedal Jahnátek.

Vyšetrovateľ mu podľa jeho slov prečítal svedeckú výpoveď, ktorá bola zameraná na vyhrážky voči jeho osobe. "Ja som to hneď poprel a ostatné všetko bola formálna stránka. Bola to len vyhrážka, nič tam viac nebolo. Ja neviem, čoho sa to malo týkať, ani som nepochopil, načo som tu bol. Nebolo tam ani napísané, kedy sa mi mal niekto vyhrážať," zdôraznil Jahnátek. Dodal, že to nesúviselo s ani jednou osobou, ktorá bola obvinená v počas minuloročných akciách NAKA.