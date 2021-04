Stylistka na rovinu: Učesať sa tak zle, ako Heger, chce skutočný talent! Matovič si zrejme myslí, že je Zeus...

Stylistka Andrea Ziegler si tentoraz posvietila nielen na odevy, ale aj účesy politikov. Odborníčka na imidž našim politickým predstaviteľom opakovane vyčíta, že sa nevedia obliecť, a teda ani reprezentovať. "Nejde však len o to, čo si človek oblečie a ani o cenu odevu. Ak má človek oblečené niečo, čo mu pristane a v čom sa cíti dobre, pôsobí sebavedomejšie," zhodnotila Ziegler s tým, že netreba zabúdať, že politici reprezentujú každého jedného občana, a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Heger "vyzerá otrasne", reaguje stylistka

Podľa stylistky je učesať sa tak zle, ako premiér Heger, doslova umenie. "Ja neviem, kto mu toto radí, ale to je príšerné. Už len keď sa naňho človek pozrie, tak ho to irituje," poznamenala stylistka na margo premiérovej "novej ofinky". "Účes pána premiéra je hotové umelecké dielo. Neviem, prečo sa ho tak urputne drží, keď je tak komentovaný. Podľa správnosti by mal kúsok košele trčať spod rukáva saka," dodala na margo premiérovho saka.

Ziegler upriamila pritom pozornosť aj na skutočnosť, že ak nás politici presviedčajú o svojej odbornosti a trvajú na tom, že sú "správnymi ľuďmi na správnom mieste", tak by si mali nechať poradiť aj oni, a to od ľudí, ktorí veci rozumejú – či už komunikácii, alebo aj štýlu a zovňajšku. "Každý politik by mal mať okolo seba tím ľudí, ktorí sa starajú o jeho zovňajšok, ale aj "banalitu", akou je účes," poznamenala Ziegler.

"Premiér nevie poriadne stáť, kriví sa a už som spomínala, že keď stojí, tak pučí von brucho," podotkla s tým, že to na ľudí, a teda aj voličov, pôsobí podvedome nepríjemne a nedôveryhodne. "Naši vrcholní predstavitelia pre mňa nie sú politickými osobnosťami, skôr by som ich označila za neosobnosti," zdôraznila s tým, že príklad by si mali brať predovšetkým v zahraničí.

Komu by prospel šalátik?

Nitka neostala suchá ani na ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. "Opäť vidíme zle padnúci oblek a ospravedlňujem sa, ale pán Naď je jednoducho tučný a vyzerá hrozne," poznamenala s tým, že ani v jeho prípade sa nedá povedať, že by mal správne držanie tela. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Je to jednoduché. Ak si chce dať večer steak, tak nech si k nemu dá zeleninu, alebo nech je viac šalátov," odporučila mu stylistka s tým, že šalát by neublížil ani predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

"Nie ste Zeus, pán expremiér"

Vrcholom je podľa Ziegler expremiér a aktuálny minister financií Igor Matovič, ktorý nedodržiava protokol, chodí v rifliach a má arogantné vystupovanie. "On keď sa pozrie do zrkadla, tak si snáď myslí, že je Zeus," rozhorčila sa stylistka s tým, že takéto vystupovanie je neprijateľné a nedôstojné voči jeho voličom, ale aj ostatným občanom Slovenskej republiky. "Je to nedôstojné aj voči novinárom. Pokiaľ bude vystupovať na tlačových konferenciách, kde bude zastupovať svoju firmu, tak nech si vezme aj trenky, ale on zastupuje štát," rozohnila sa stylistka. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nepotešili ju však ani ďalší členovia vlády. "Neviem, kde naši politici opozerali tento mega trend v konzervatívnom prostredí – obliecť si rifle a sako... wow, pán Sulík si dal aj vestu. Toto je zlá kombinácia aj na voľný čas, nie na formálne stretnutie. Ale asi tlačovka je nepodstatná záležitosť. Myslím, že je to oficiálne stretnutie s novinármi," reagovala Ziegler.

Nahrávate opozícii, odkázala odborníčka

Predsedu vlády Eduarda Hegera pritom dala do kontrastu s bývalými premiérmi Robertom Ficom (Smer-SD), ale aj Petrom Pellegrinim (Hlas-SD). "Keď sa pozriete, ako to má vyzerať, tak mne naozaj nedá nespomenúť Roberta Fica. To je politik, ktorý sa o seba stará, oblek mu vždy dokonale sedí, ale má aj správne držanie tela, správnu dikciu a vie pracovať s hlasom," poznamenala. Zároveň dodala, že ďalším takýmto príkladom je aj líder strany Hlas-SD. "Aj na Petrovi Pellegrinim vidíte, že je to človek, ktorý je vždy upravený a vhodne oblečený s ohľadom na príležitosť," vyjadrila sa stylistka, ktorá však mala jednu výčitku aj pre momentálne najpopulárnejšieho politika.

Bola ňou fotografia, keď Pellegrini varil v luxusných hodinkách a drahej košeli. "Ak chcel takto prezentovať seba, tak to urobil veľmi zle. Hodinky a biela košeľa do kuchyne nepatria," uviedla.

Stylistka sa čuduje, že aktuálna vláda sa nesnaží ísť na svoje maximum vo všetkom. "Neviem, či si neuvedomujú, že takýmto prístupom k prezentácii podvedome na občanov pôsobia a ovplyvňuje to aj preferencie. Ak človek vyzerá dobre, je upravený, tak nám je automaticky aj sympatickejší," poznamenala Ziegler s tým, že sympatickému politikovi ľudia ľahšie odpustia aj dáky ten prešľap.

Nesmrteľná klasika, vysoké kúty, aj ruža medzi tŕňmi

Podľa stylistky sa zlepšil Richard Sulík (SaS). "V jeho prípade ma však stále hnevá, že nenosí kravatu. Aj to je určitý štandard kultúry odievania a oblek je pre politika uniformou," zdôraznila s tým, že v prípade Sulíka sa s účesom veľmi vymýšľať nedá, ale jeho štýl sa od čias jeho začiatkov zlepšil. Pochvalu si vyslúžil aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). "Štýl ministra Budaja je taká klasika, ktorou však nikdy nič nepokazí," poznamenala s tým, že na ňom bolo vidieť, že upravený sa dá chodiť aj počas pandémie, keď sú zatvorené služby.

Účes stylistka pochválila aj v prípade ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). "Pán Krajniak má vysoké kúty, a preto toho s účesom veľa nevymyslí. Pre jeho typ hlavy sa však rozhodol správne, účes je vhodný a svedčí mu," povedala na margo ministra práce, ktorý sa preslávil tým, že na celoplošné testovanie chodil výlučne v maskáčoch.

Za ružu medzi tŕňmi označila odborníčka ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom SaS). "Je to pán v rokoch, ale hneď si ho všimnete," poznamenala Ziegler a pokračovala: "Má prešedivelé vlasy, k tomu správne zvolený účes, okuliare, ktoré sa mu hodia a výborne padnúci kvalitný oblek. Pôsobí na vás až dojmom amerického herca," poznamenala odborníčka s tým, že Korčok svojím postojom, ale aj vystupovaním automaticky vzbudzuje sympatie a navodzuje dojem "som sexi chlap".

Pochvala sa však ušla aj vicepremiérke zo strany Za ľudí Veronike Remišovej. Jej outfit štylistku zaujal. "Je to svieže a veľmi ženské," dodala na margo jej telových lodičiek a zelených šiat.