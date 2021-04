NAŽIVO Dnes je deň dobrých správ! Od budúceho týždňa sa otvárajú terasy aj fitká

Dnes by mal o aktuálnej situácii po rokovaní vlády informovať minister zdravotníctva Vladimír Legvarský. Vláda však na rokovaní schválila rozdelenie okresov na budúci týždeň. Pribudne jeden ružový okres a bordových už bude menej. Premiér Eduard Heger uviedol, že informovať budú po rokovaní vlády, aby boli zmeny podopreté aj schváleným uznesením.

Richard Sulík o ďalšom uvoľňovaní: Čísla klesajú, budeme v tom pokračovať! O týždeň otvoríme terasy

NAŽIVO Premiér, minister zdravotníctva a lídri koaličných strán informujú o aktuálnom stave

Aktualizované 16:48 "Sú to dva veľmi dôležité body," povedal Sulík na margo otvárania terás a fitnescentier. "Chcem poďakovať všetkým, že sme sa dohodli a našli sme spoločnú pozíciu," povedal. "Je to taký test našej koalície pod novým vedením," vyjadril sa šéf SaS.

Aktualizované 16:45 Budúci týždeň by sme podľa Remišovej boli v lepšej (červenej) fáze. "Odborníci nás požiadali, aby sme počkali a uvoľňovali až ďalší týždeň," povedala s tým, že nás čaká oveľa viac uvoľnených opatrení.

Aktualizované 16:44 Matovič bol jedným z tých, ktorý chcel všetky opatrenia presunúť o týždeň, teda aj otváranie terás a fitnescentier.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 16:43 Posledný rok podľa ministra financií Igora Matoviča umožnil, aby politici ukázali, na čom im záleží. "Niekomu viac záležalo na slobode, zatvorenie terás a fitnes považoval za zásah do práv slobody," povedal.

Aktualizované 16:40 "Konečne tu stojíme spoločne ako koalícia a nie sme rozhádaní," povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 16:38 Od budúceho týždňa sa otvárajú terasy reštaurácií a fitnescentrá.

Aktualizované 16:35 Reprodukčné číslo mierne stúplo. Vláda pristúpila k zmene, do červenej fázy sa dostaneme až na ďalší týždeň. Zapracovali sa len dve zmeny.

Aktualizované 16:33 "Dnes je deň dobrých správ," povedal premiér Heger. Aj naďalej vyzýva ľudí, aby boli zodpovední.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 16:31 Aktuálne informácie o COVID automate a aktuálne pandemickej situácii informujú premiér Eduard Heger, hlavný hygienik Ján Mikas, minister zdravotníctva a lídri koaličných strán.

Bordových okresov bude menej

Vláda dnes v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení schválila nové rozdelenie okresov od pondelka 26. apríla.

V bordovej fáze, teda v treťom stupni varovania je 22 okresov (minulý týždeň 27). Ide o okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Čadca,okres Dolný Kubín, okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom,okres Poltár, okres Poprad,okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín.

V druhom, červenom, stupni varovania je okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Detva, okres Dunajská Streda,okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Partizánske,okres Pezinok, okres Piešťany,okres Prešov, okres Prievidza,okres Rimavská Sobota,okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec,okres Skalica,okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov,okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou,okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen.

V prvom, ružovom, stupni varovania je okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Sobrance, okres Topoľčany a okres Zlaté Moravce.

Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca

Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca, následne sa uvidí, či je dostatočný a či môže ísť do parlamentu, uviedol premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády. Nevylúčil však, že sa bude núdzový stav budúci týždeň ešte predlžovať. Všetko bude závisieť od aktuálnych čísel v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

VIDEO Pandemický zákon by mal byť hotový do konca mesiaca

V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav. "Vedieme o tom diskusiu, akým spôsobom toto vyriešiť, pretože to môže byť vážny zásah," poznamenal. Teší ho však zodpovednosť ľudí a klesajúce čísla. Verí preto, že čísla nakazených a ľudí v nemocniciach budú klesať. Nemyslí si však, že by sa situácia za pár dní tak zmenila, že by bolo možné všetky opatrenia vypnúť. Za ideálne označil, keby núdzový stav už nebol potrebný, rozhodovať sa však podľa jeho slov budú na základe čísel. Dodal, že zatiaľ pokračujeme v opatreniach podľa schváleného COVID automatu a naďalej platí aj zákaz vychádzania.

Do prírody aj mimo okres

Tento týždeň začalo prvé veľké uvoľňovanie opatrení po dlhých mesiacoch. Otvorili sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické či botanické záhrady podľa podmienok stanovených vyhláškou ÚVZ. Ďalšou dobrou správou pre občanov je, že do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do okresu v 4. stupni varovania podľa COVID Automatu bude potrebný negatívny test nie starší ako 7 dní. Mnohé ďalšie výnimky nájdete podrobne vo vyhláškach ÚVZ SR.

Školy idú podľa svojich pravidiel

Od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu okrem žiakov doposiaľ otvorených škôl aj ôsmaci a deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa COVID automatu). Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O týždeň – od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov. Prvý až tretí ročník stredných škôl pôjde do škôl zrejme 3. mája, no rezort musí vyriešiť otázku internátov. Vysoké školy budú zrejme pokračovať dištančne do konca školského roka.