Aj cez internet môžete prísť o všetky úspory: Poradíme vám, ako chrániť svoje peniaze

BRATISLAVA - Počas pandémie sa nakupovanie ešte viac presunulo z reálneho sveta do online prostredia. Aj tu však na vás striehnu zlodeji. Na rozdiel od vreckárov, ktorí vám v tlačenici v obchode zobrali nanajvýš peňaženku, internetoví podvodníci vás môžu pripraviť o celé úspory. Využívajú na to phishing. Väčšinou ide o podvodné e-maily alebo správy cez sociálne siete a četovacie služby, cez ktoré od vás vylákajú prihlasovacie údaje do internetbankingu či údaje o vašej karte. Ako sa proti tomu dá brániť?

Názov phishing je odvodený od anglického slova „fishing“, teda rybačka. Lovci nahodia udice, teda rozpošlú správy, a čakajú, ktorá rybka sa chytí a na správu zareaguje. Phishing pritom funguje už roky – pamätáte sa na maily o výhre v lotérii či ponuky na prevod majetku od nigérijského princa? Tieto schémy sú takmer rovnako staré ako e-mail samotný.

Dnes sú však internetoví podvodníci ešte sofistikovanejší. Odosielateľ sa môže tváriť ako banka, prípadne platobná brána. V skutočnosti mail odkazuje na falošnú stránku, ktorá aj dizajnovo vyzerá ako oficiálna stránka banky, dokonca môže mať aj URL adresu veľmi podobnú tej bankovej. Útočník tak získa prístup do vášho internetbankingu alebo k údajom o karte a môže vás pripraviť o celé úspory. Na podobné praktiky upozorňuje aj Tatra banka. Ako podvodníkov rozpoznať?

1. Pozor na adresu

Pamätáte si, keď sa posielali peniaze poukážkami, ktoré bolo potrebné ručne vypísať? Každý si vtedy aj trikrát overil, či peniaze posiela na správnu adresu. Takúto pedantnosť si pestujte aj v internetovej ére. E-maily zlodejov vás často presmerujú na webové adresy, ktoré síce obsahujú názov vašej banky, ale ten je súčasťou dlhšej a podozrivej adresy. Už samotná situácia, že od vás niekto mailom žiada citlivé údaje, je podvodného charakteru. Navyše, keď si dobre všimnete, adresa samotného odosielateľa je iná, ako by mala byť. Sústreďte sa najmä na text za zavináčom. Odosielateľ s adresou xy@tratrabanka.sk určite nepracuje v Tatra banke. Je to phishing!

2. Divná slovenčina

Nie každý sa kamaráti so slovenčinou a chyby robíme všetci. Vaša banka si však každú správu dobre skontroluje, kým vám ju odošle, preto v nej gramatickú chybu nájdete naozaj výnimočne. Vo phishingových e-mailoch sa to stáva veľmi často. Správy od zahraničných kriminálnikov dávajú dokopy najmä robotické prekladače. Ak vidíte napríklad zlé skloňovanie a čudný slovosled, je to jasný signál, že niečo nie je v poriadku.

3. Niet sa kam ponáhľať

Taktikou internetových zlodejov je dostať vás pod tlak, vyvolať pocit naliehavosti a závažnosti. Vtedy si ani nevšimnete zlú adresu, nesprávnu slovenčinu, ani ďalšie varovné znaky. Môžu sa tváriť, že musíte rýchlo zadať malú platbu, aby vám fungoval antivírusový softvér, inak váš počítač bude v riziku. V skutočnosti sa však riziku vystavujete, ak na takýto podvodný mail v strese reagujete. Podvodník má vaše údaje a potom vám už nepomôže ani spomínaný antivírus.

Zdroj: Getty Images

4. Phishing funguje aj na sociálnych sieťach

Kriminálnici často využívajú e-mail, ale čoraz častejšie útočia cez sociálne siete. Neraz lákajú na rôzne neodolateľné ponuky – veľké rozdávanie automobilov, istá vysoká výhra. Znie to lákavo, ale ruku na srdce – nie je to zároveň podozrivé? Ponuka môže rovnako prísť od stránky, ktorá vyzerá ako facebooková stránka vašej banky alebo obľúbenej firmy, no je to len falošné konto.

5. Každý predaj treba preveriť

Predstavte si, že predávate na internetovom bazári. Kupujúci vám napíše, že nemôže prísť po tovar osobne, ale pošle kuriéra. Následne vám pošle link na stránku, ktorá sa tvári ako stránka pošty alebo kuriérskej spoločnosti. Vy tam máte zadať údaje zo svojej karty, kam vám majú prísť peniaze. V skutočnosti zlodejovi dávate priamo prístup k vašej karte. Takéto prípady sa naozaj dejú, pozor treba dávať pri každom vypĺňaní citlivých údajov.

6. Ostražitosť doplňte softvérom

Opatrnosť je pri narábaní s financiami na webe nevyhnutná, takže toto odporúčanie v žiadnom prípade nemá znamenať, že sa jej môžete vzdať. Ideálna je kombinácia vašej ostražitosti a nainštalovaného antivírusového programu, ktorý vie prekuknúť niektoré finty internetových podvodníkov a upozorniť vás na falošné stránky.

7. Vyberte si banku, ktorá vám poradí

Ak si stále nie ste istí, či vás kontaktuje banka alebo zlodej, opýtajte sa. Inovatívne banky, ktoré dbajú na bezpečnosť klientov, majú špeciálne oddelenia, ktoré dokážu poradiť a preveriť podozrivé správy a stránky. Tatra banka takéto otázky vybavuje cez adresu issecurity@tatrabanka.sk alebo cez kontaktné centrum DIALOG Live na čísle *1100. Na svojom webe navyše pravidelne zverejňuje blogy, kde upozorňuje na najnovšie techniky internetových zlodejov. Je to výborný spôsob, ako byť v obraze a nemusieť sa strachovať o svoje financie, ktoré by ste si mali pozorne chrániť.

Zdroj: Getty Images

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.