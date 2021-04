BRATISLAVA – Niečo také tu ešte nebolo! Dušan Vasko, prezývaný Kladivo, je obžalovaný z likvidácie bratislavského podnikateľa Jána Šimeka prezývaného Anča. Jeho telo podľa prokurátora rozštvrtili, natlačili do plastového suda a vyhodili do mŕtveho ramena Dunaja neďaleko Rusoviec. Kladivo, ktorý tvrdenia prokurátora odmieta, však vzal svoju budúcnosť do vlastných rúk.