Nečakané gesto majiteľa reštaurácie: Zlodejovi, ktorý vykradol jeho podnik, ponúkol prácu

Zdroj: Getty Images

Keď zamestnanci reštaurácie Diablo’s Southwest Grill v mestečku Augusta v štáte Georgia prišli ráno, tretieho apríla do práce, čakalo ich nemilé prekvapenie. Dvere do reštaurácie boli rozbité a všade sa povaľovala kopa črepín. Ukázalo sa, že v noci okolo štvrtej ráno sa do reštaurácie pokúsil vlámať neznámy páchateľ. Takáto správa by nepotešila nikoho. To, čo však urobil majiteľ reštaurácie, všetkých prekvapilo.