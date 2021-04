Na diaľnici pod Tatrami sa tvoria sa snehové jazyky: V Modre namerali nadránom 24 centimetrov snehu

POPRAD - Vodiči na diaľnici D1 pod Tatrami by si mali dať pozor na silný vietor a tvorbu snehových jazykov. Policajti na sociálnej sieti informujú, že z dôvodu nepriaznivého počasia bola na diaľnici D1 v úseku Spišský Štvrtok - Poprad znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.

„V úseku fúka silný nárazový vietor, ktorý zároveň sfúkava na cestu napadaný sneh a tvoria sa snehové jazyky,“ uvádza polícia. Vodičov preto žiada, aby zvýšili opatrnosť a znížili rýchlosť jazdy.

V Modre v lokalite Piesok namerali nadránom 24 centimetrov snehu

V meste Modra v rekreačnej lokalite Piesok namerali v nadmorskej výške 530 metrov v stredu nadránom 24 centimetrov snehovej pokrývky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že výskyt snehu v Malých Karpatoch v apríli nie je ničím výnimočný, avšak v doterajšej histórii meraní stanice sa ešte nestalo, aby tu v tomto mesiaci zaznamenali vôbec najvyššiu snehovú pokrývku za celú zimu.

Streda 14. apríla 2021

"Do absolútneho aprílového maxima na tejto stanici chýba ešte viac ako pol metra snehu, svedčí to teda aj o tom, že uplynulá zima bola na snehové zrážky (nielen) na juhozápade chudobná," skonštatoval ústav. Zvlnený studený front, ktorý aktuálne ovplyvňuje počasie na Slovensku, priniesol podľa meteorológov po dlhšom čase na Slovensko celoplošné zrážky. "Do stredajšieho rána spadlo väčšinou desať až 30 milimetrov zrážok, ktoré v polohách nad 400 metrov nad morom najmä na západe a severozápade územia, kde sa ochladilo najskôr, spadli prevažne vo forme snehu," priblížili. Najviac nasnežilo podľa SHMÚ práve vo vyšších polohách Malých Karpát.