VIDEO Ranná vláda sa rozbehla: Remišovej ostré slová očakávania, Lengvarský musí upratať tento chaos!

BRATISLAVA – Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová očakáva od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že uprace "chaos, ktorý tu máme". Uviedla to v stredu pred rokovaním vlády v súvislosti s dianím okolo vakcíny Sputnik V.

Doplnila, že premiér Eduard Heger (OĽANO) má zmluvu o nákupe očkovacej látky poskytnúť koaličným lídrom.

"Je potrebné sa uistiť, že vakcína je bezpečná," povedala Remišová s tým, že od šéfa rezortu zdravotníctva očakáva riešenia. Už na prvej pandemickej komisii k téme Sputnik V podľa nej riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová informovala, že chýba dostatočná technická dokumentácia k posudzovaniu vakcíny.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

K diplomatickým vzťahom k Maďarsku poznamenala, že ak by jej určoval najvyšší predstaviteľ susedného štátu, kto sa môže zúčastniť ich stretnutia, odmietla by a na návštevu by nešla. "Pravidlá treba dodržiavať, máme výborný diplomatický zbor," dodala.

Prečo Matovič stiahol návrhy rokovaní zo stola?

Minister financií a líder hnutia OĽANO Igor Matovič sa nestihol oboznámiť s koaličnými poslaneckými návrhmi, ktoré majú ísť na prerokovanie do parlamentu, preto si vyžiadal čas na ich preštudovanie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tým vysvetlil postup expremiéra na pondelkovej (12. 4.) koaličnej rade, na ktorej mal vetovať všetky legislatívne návrhy.

"Beriem to tak, že sa nimi ešte nestihol oboznámiť, chce si ich teda prejsť. Pripomienky mal len k jednému návrhu," povedal Krajniak pred stredajším rokovaním vlády. Nemyslí si, že podobný postup sa bude automaticky opakovať na každej koaličnej rade. Spoluprácu nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) s ministrom financií zatiaľ vníma ako tandem, ktorý sa dopĺňa. O Hegerovi si myslí, že sa svojej úlohy zhostil dobre a zároveň je presvedčený, že svojím osobným nastavením bude viesť kabinet inak, ako jeho predchodca.

Na rokovaní vlády sa chce Krajniak zaujímať aj o najnovšie informácie okolo vakcíny Sputnik V na Slovensku. Osobne považuje ruskú vakcínu za overenú, ktorou sa môže očkovať, samozrejme, na dobrovoľnej báze. Sputniku dôveruje na základe doterajšieho množstva očkovaní touto látkou po celom svete, bez informácií o rizikových vedľajších účinkoch.

Väčšina ministrov sa pri príchode na vládu vyhýbala novinárskym otázkam, odkazovala na vyjadrenie až po rokovaní kabinetu. Prístupnejšia odpovedať bola iba vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), pri novinároch sa pristavila aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Šéfka rezortu kultúry sa však nevedela vyjadriť k otázke, či považuje za dobré, ak má hlavné slovo na tlačovej konferencii k pandemickej situácii a uvoľňovaniu opatrení minister financií, rovnako či je v poriadku, ak Matovič vetuje na koaličnej rade všetky poslanecké návrhy. "Tlačovku som nevidela, na koaličnej rade som nebola," vysvetlila Milanová.

Príchod Hegera

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) po príchode na vládu čelil otázkam o Sputniku, no priamo na nich neodpovedal.

Bezplatné poradenstvá pri dlhoch a iných veciach

Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý má v stredu prerokovať vláda.

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) sa má doplniť o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Aj túto legislatívnu úpravu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti má prerokovať kabinet.

Na ekonomiku Slovenska negatívne vplývali zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vzhľadom na to, že pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, očakáva sa v súvislosti s obmedzeniami nepriaznivý vývoj ekonomiky aj do budúcnosti. Podľa medzinárodných porovnaní pritom kvalita podnikateľského prostredia stagnuje. Slovensko sa preto musí zamerať na odstraňovanie byrokracie a neopodstatnených regulačných bariér, aby naštartovanie ekonomiky po pandémii bolo čo najrýchlejšie. Vyplýva to z materiálu Správa o stave podnikateľského prostredia, s ktorým sa v stredu oboznámia ministri.

Zaoberať sa budú aj návrhom Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu na roky 2021 – 2027. Podľa materiálu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR by na údržbu týchto lokalít malo ísť v najbližších šiestich rokoch takmer 24 miliónov eur. Evirorezort eviduje 28 rizikových lokalít, potenciálne riziko predstavuje ďalších 33.

Medzi informatívnymi materiálmi je aj Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovanej Koncepcie väzenstva SR na roky 2011 až 2020 za rok 2020. Ministerstvo spravodlivosti (MS) v nej okrem iného konštatuje, že v súvislosti s vývojom na trhu práce počas pandémie zaznamenal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zvýšený záujem o výkon štátnej služby v zbore, dôvodom bola stabilita pracovného miesta, sociálneho zabezpečenia, ako aj istoty pravidelného príjmu.