KORONAVÍRUS Matovičovo politické kamikadze: Od košického letiska cez vládnu krízu až po idiotov so šampanským!

BRATISLAVA/KOŠICE/MOSKVA - Príbeh jednej vakcíny alebo aj koaličnej krízy. Asi takto nejako by sa dalo nazvať politické dianie v predchádzajúcej vláde Igora Matoviča, kde povestné tornádo demisií odštartovala práve tak medializovaná ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V. Po jej príchode sa rozbehol taký sled udalostí, na ktorý si nespomínali viacerí politológovia. Teraz, o mesiac neskôr, prišiel čas, kedy nás ruská strana žiada, aby sme im spomínané vakcíny vrátili a expremiér Matovič opäť hovorí o idiotoch. Ako sa to celé odohralo?

Ak chceme spoznať odpoveď na túto otázku, je potrebné sa vrátiť o mesiac späť, kedy dnešný minister financií cez statusy na sociálnej sieti tajomným spôsobom oznamoval odlety a prílety vládnych špeciálov, ktoré mierili do a z ruskej Moskvy. Matovič sa pýšil, že pre Slovensko vybavil 2 milióny ruských vakcín na nový koronavírus Sputnik V.

Zdroj: Topky/Maarty

Vítanie vakcín na letisku

Všetko následne spečatil slávnou tlačovou konferenciou na košickom letisku, kde vládne špeciály škatule s vakcínami dopravili. Prvá várka mala obnos 200-tisíc vakcín, ktoré priviezli lietadla postupne. Matovič na tlačovke stál aj s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO), ktorý spolu s profesorom Pavlom Jarčuškom oznámil, že o účinnosti vakcín svedčí aj článok vo významnom lekárskom magazíne Lancet.

Ruské vakcíny pritom stále neboli a nie sú schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a ich použitie u nás je teda otázne a hovoriť do toho čo mal iba Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Zdroj: TASR/František Iván

Reťazec udalostí

Ak vynecháme pár detailov, slovenská verejnosť, ktorá sleduje aktuálne dianie, dobre vie, čo nasledovalo. Za to, že bol za Sputnik Matovič v Rusku lobovať sám, a to bez akýchkoľvek veľvyslancov z našej strany a vďaka ďalším pochybeniam naplno prepukla vládna kríza, ktorá vyústila do viacerých demisií ministrov a nakoniec padol aj sám Matovič, ktorého v kresle nahradil Eduard Heger ako nový premiér.

Vráťme sa ale ku Sputniku, ktorý bol medzitým skladovaný v sklade v Šarišských Michaľanoch, kde sa mal podrobiť testu na hlodavcoch. Tie dopadli v polovici mesiaca ešte úspešne, no pokračovalo ich ďalšie testovanie. Ruská strana pritom vyjadrila znepokojenie nad tým, že vakcíny sú testované v zariadení, ktoré nie je súčasťou európskych štruktúr. Paralelne s riešením vládnej krízy prebiehali tieto testy ďalej a o Sputnikoch bolo pomerne dlhú dobu ticho.

Naťahovačky so ŠÚKLom a s Baťom

Po príchode Sputnika nastal však aj ďalší problém, a to ten, že vakcína nebola schválená EMOu ako kompetentnou organizáciou v oblasti vakcinácie v krajinách EÚ. Matovič vyzval predsedníctvo organizácie, aby si pri schválení Sputnika "švihli" a pracovali 7 dní v týždni. "Tak by som si teda ja tiež dovolil malý odkaz šéfke EMA - Milá Christa, všetci by sme boli veľmi radi, aby ste si v EMA na nasledujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne a 7 dní v týždni - a neschvaľovali tak nové vakcíny tri mesiace, ale tri týždne. Ide totiž o život. A nie jeden," písal Matovič v statuse.

Za toto vyjadrenie Matoviča sa musela až do zahraničia ospravedlňovať šéfka Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová.

Zdroj: SITA/Andrea Costa/IssRSMarino via AP

Po tom sa začala prestrelka na sociálnej sieti a expremiér si zobral na paškál Baťovej manžela a bývalého poradcu exprezidenta Andreja Kisku Radoslava Baťa. Vyvrcholenie konfliktu v podobe zverejnenia čísla expremiéra či vulgarizmov už poznáme všetci.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Ticho pred búrkou a iné vakcíny, ako boli v Lancete

Nastalo ďalšie ticho okolo vakcín, ktoré čakali v Šarišských Michaľanoch. Priaznivci Sputnika vo vláde sa pritom stále odvolávali na priaznivý článok o ruskej vakcíne v Lancete. Dlho nebolo o vakcíne počuť nič a ani o výsledkoch pokračujúcich testoch na hlodavcoch. Prasklo to až teraz.

Podľa prvý informácií Denníka N ŠÚKL po vládnej kríze, výmene premiéra a rekonštrukcii vlády prišiel so stanoviskom, že Sputniky, ktoré máme v skladoch sú iné, ako tie, ktoré boli prezentované a testované v Lancete. To však nebolo všetko, pretože ruská strana navyše neposkytla dôležité dokumenty o výrobe či bezpečnosti. Stalo sa teda to, že na Slovensku je iná šarža vakcín ako tá, o ktorej písali v prestížnom časopise. Logicky sa preto nedá spoľahnúť ani na danú štúdiu.

Ruský hnev a vrátenie vakcín

Pre ruskú stranu to bola posledná kvapka a počas včerajška sa pomocou svojich zdrojov vyjadrili, že od Slovenska chcú zakontrahované vakcíny späť, čo mimoriadne nahnevalo expremiéra a ministra financií Matoviča, ktorý tam len včera išiel "na koberček". Ruská strana tak urobil aj cez sociálnu sieť Twitter na účte Sputnik V, kde popisuje niekoľkonásobné porušenie podpísaného kontraktu na dodanie vakcín.

Zdroj: Twitter.com/Sputnik

Navyše podľa zistení Topiek sa vakcín musíme vzdať v prospech Maďarska a okrem toho nám hrozí aj pokuta. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok včera dokonca potvrdil, že Matovič sa chystá do Budapešti, no dôvod nevedel. Vláda pritom podľa jeho slov neschválila ani jeho včerajšiu nečakanú cestu do Ruska.

Matovič sa medzitým vybúril v statuse. Kritikov vakcíny nazval idiotmi, ktorí môžu začať "búchať šampanské". Ešte však predtým, ako sa Matovič chce dostať do Budapešti, má v pláne krátko pred jedenástou hodinou usporiadať tlačový brífing, aby vysvetlil dôvody, pre ktoré včera odcestoval do Ruska.