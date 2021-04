Zleniveli ste na home office? Ako sa naštartovať, keď pracujete z domu

Zdroj: thinkstock

Bratislava - Pozriete na hodinky a ste v úžase. Ako je možné, že je už toľko hodín? Zase ste nestihli to, čo ste mali? Aj vy máte problém s pracovnou morálkou počas práce z domu? Ak ste si na sebe všimli, že sa vám na home office kopia pracovnú úlohy a neviete, s ktorou skôr začať, mali by ste spozornieť a začať s tým niečo robiť. Možno ste si vybudovali niekoľko zlozvykov, ktoré vás oberajú o drahocenný čas a vy tak nestíhate urobiť to, čo by ste mali.