KORONAVÍRUS Matovič nečakane letí do Ruska: PRVÉ REAKCIE Valášek hovorí o novej kríze, SaSkári prekvapili

Kritiku Matovičovi uštedril aj europoslanec Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý to vníma tak, že expremiér je znovu "vo forme". "Opäť hovorí o "špinavej hre" a "exemplárnej poprave" Mareka Krajčího. Pridáva biblické príbehy a tajuplne sľubuje, že raz prehovorí o napáchaných "svinstvách". Presne kvôli tomuto nemal Matovič vo vla´de pokračovať ani ako minister financií," dodal Šimečka.

Boris Kollár bol o ceste Matoviča vraj plne vedel a rešpektuje ju. "Je veľký výpadok vakcín a Sputnik nám vie teraz ten výpadok nahradiť,“ odôvodňuje Kollár schválenie cesty pre Denník N. Podľa toho istého zdroja ide Matovič zajtra do Maďarska tiež kvôli Sputniku. Korčok pritom povedal, že účel cesty nepozná.

Minister zahraničných vecí a nominant SaS Ivan Korčok sa hneď na úvod svojej tlačovej konferencii vyjadril na zahraničnú cestu Igora Matoviča do Moskvy. "Dozvedel som sa o tejto ceste včera aj od nášho ruského veľvyslanca. Predmet rokovania je Sputnik a na základe tohto bolo požiadané o prelet vládneho špeciálu. Následne som bol informovaný predsedom vlády Eduardom Hegerom o tejto ceste a následne som telefonoval aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Takto si to predstavujem a takto by to malo fungovať. Vážim si to ako dobrý začiatok s predsedom vlády Hegerom," tvrdí Korčok hneď na úvod.

Sputnik vníma Korčok ako vakcínu a k vakcínam by sa mal kompetentne vyjadriť minsiter zdravotníctva. Matovič sa však podľa všetkého nechystá len do Ruska. "Tesne pred tlačovkou som bol opäť, tak ako je diplomatickou praxou správne stanovené, že zajtra bude v Budapešti rokovať Igor Matovič, účel nepoznáme, ale chcel som sa podeliť o túto informáciu," nečakane vyhlásil Korčok. "Neviem, či to je tak, ale budem sa o tom informovať po tejto tlačovej konferencii," odpovedal Korčok, či s Matovičom do Ruska letí nejaký reprezentant vo forme našich veľvyslancov. Cesta do Ruska pritom podľa Korčoka nebola schválená vládou.

Dnešné dianie komentuje aj bývalý politik a novinár František Šebej, ktorý označuje Matovičov nákup Sputnika za utajený. "Matovič je opäť v Mosvke a rokuje s "Kirillom" o ďalšom Sputniku. Tesne po tom, ako nám z EÚ prisľúbili dodať ďalších 600-tisíc vakcín Pfizer, ktoré Matovičova vláda zabudla objednať," píše Šebej.

Minister hospodárstva Richard Sulík už na svojom brífingu zareagoval na tému Sputnika. "Za posledný rok som nereagoval na statusy Igora Matoviča a myslím, že tento postup sa celkom osvedčil, čiže v tom budem pokračovať. Návštevu Moskvy vnímam ako snahu Igora Matoviča zachrániť Sputnik a sprístupniť ho ľuďom. Sputnik má tuším expiráciu v júli a preto treba konať. Igor Matovič má túto snahu o to, aby ho malí tí, ktorí ho chcú. My sme neboli proti jeho dovozu, len sme chceli, aby to malo kladné hodnotenie zo strany ŠÚKL. Tam to síce hapruje, ale dúfam, že k schváleniu prispeje aj dnešná cesta Igora Matoviča do Moskvy," hovorí Sulík.

"Ja som sa o nej dozvedel dnes, no skôr, ako to bolo v médiách," odpovedal na otázku, kedy sa Sulík dozvedel o dnešnej ceste Matoviča do Moskvy. "Ak dospel k takému rozhodnutiu, že sa musí osobne stretnúť, tak nevidím dôvod to nafukovať na takúto veľkú, medzinárodnú aféru," skonštatoval Sulík s tým, že sám plánuje v máji cestu do Dubaja.

Ešte doobeda reagoval na túto cestu ako prvý aj bývalý predseda výboru pre európske záležitosti v parlamente Tomáš Valášek, ktorý počas vládnej krízy odišiel z klubu a strany Za ľudí. Ten sarkasticky označil po tejto správe Matoviča za "ministra pre všetko". "Let Igora Matoviča do Moskvy bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku," začína Valášek.

Mýtus o odstúpení

Podľa Valášeka sa búrajú mýty o „odstúpení“ ex-premiéra. Navyše hrozí vysoké riziko ďalšej vládnej krízy, pričom nová vláda funguje len necelý týždeň. "Stavia (táto cesta, pozn. red.) Za ľudí a SaS do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády. Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda (včera to na programe nebolo, tak zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty). Tam síce môžu Ivan Korčok, Mária Kolíková a Veronika Remišová zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní," tvrdí Valášek.

Schválili cestu?

Valášek navyše priznal, že počul síce nepotvrdené, no znepokojujúce správy o tejto ceste. "Počúvam chýry, že vláda cestu neschválila, čo hodnotenie mení, ale iba čiastočne. Vláda má teda vo svojich radoch ministra, ktorý sa necíti byť viazaný rozhodnutiami vlády? A v koho mene presne teda rokuje? Tie Sputniky plánuje kúpiť ako súkromná osoba? Čím viac sa dozvedáme, tým zvláštnejšie tá cesta vyzerá," uzavrel Valášek.