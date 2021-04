VIDEO Prvé zasadanie Hegerovho kabinetu: Vysmiaty Naď, Matovič si dal načas a prišiel posledný!

BRATISLAVA - Deň D je tu a nová vláda Eduarda Hegera po mesačnej vládnej kríze konečne začína svoje riadne pôsobenie. Dnes sa totiž odohráva prvé oficiálne rokovanie vlády tohto kabinetu, ktorý minulý týždeň vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Boli ministri, ktorí si privstali, no boli aj takí, ktorí prišli ako poslední, napríklad expremiér Igor Matovič ako nový minister financií.

Rokovanie začalo o ôsmej ráno a pomerne skoro začal svoj brífing aj nový minister zdravotníctva generál Vladimír Lengvarský, aby verejnosť informoval o aktuálnej pandemickej situácii.

Príchody ministrov na novú vládu

Nasledovali príchody viacerých staro-nových ministrov nového kabinetu Eduarda Hegera. Medzi prvými prišiel aj sám premiér. Po ňom ďalší ministri ako Roman Mikulec, Natália Milanová, Jaroslav Naď, Veronika Remišová či Ivan Korčok.

Poučili sme sa, dušuje sa Remišová

Remišová poznamenala, že na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci. Ako dodala, v utorok (6. 4.) na koaličnej rade bola pokojná atmosféra. "Všetci sa poučili z chýb a situácia sa zlepšuje," dodala.

V súvislosti so stanoviskom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k ruskej vakcíne Sputnik V uviedla, že na komplexné posúdenie bezpečnosti a účinnosti je Európska lieková agentúra. Tvrdí, že záverečné posúdenie môže dať práve táto agentúra. "Čo sa týka používania vakcíny Sputnik V, viem si to predstaviť v rámci klinickej štúdie," povedala. Na túto tému sa podľa nej budú rozprávať so šéfom rezortu zdravotníctva.

Korčok si želá lepšie vládnutie

Je potrebné sa pozerať dopredu, no nemožno zabudnúť na chyby a omyly, ktoré sa stali. Pred prvým rokovaním vlády po rekonštrukcii kabinetu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

"Želám si, aby to bolo lepšie vládnutie, z môjho pohľadu ide o znovuzískanie dôvery občanov. Programové vyhlásenie vlády je dobré, teraz je preto dôležité, aby sme naplnili silný mandát, ktorý sme dostali vo voľbách," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Vyjadril sa tiež k aktuálnej situácii na východnej hranici Ukrajiny a posilňovaniu ruských vojenských síl v území. "SR sa pripája k hlasom, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasnou situáciou na východe Ukrajiny," povedal Korčok. Chystá sa telefonovať so svojim ukrajinským náprotivkom, aby sa presne oboznámil so situáciou. "V každom prípade sa musí jasne vysvetliť, aký je dôvod posilňovania ruských vojenských kapacít pozdĺž hranice s Ukrajinou," zdôraznil Korčok.

Odpovedal aj na otázku aktuálneho stavu posudzovania vakcíny Sputnik V. Šéf slovenskej diplomacie sa odvolal na kompetentné orgány. "Verím, že čo najskôr rozhodnú," dodal. Pred rokovaním vlády ešte zaželal veľa zdaru "novému v mančafte", ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). "Verím, že zapadne, dôležité je, aby sa mu darilo v jeho rezorte, ktorý čelí závažným výzvam," zdôraznil Korčok.

Matovič ako posledný

Už to vyzeralo, že kabinet je na rokovanie pripravený, no posledný vicepremiér stále neprišiel. Napokon sa však Igor Matovič ako minister financií ukázal a bez slova prešiel popri novinároch a ponáhľal sa tak, že schody bral až po troch.

Vládny kabinet tak mohol začať svoje prvé oficiálne rokovanie s Eduardom Hegerom ako novým premiérom.

