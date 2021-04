VIDEO Prvé zasadanie vlády s kvetinkami: Pár dní po kríze prichádza ďalšia enormná pomoc pre gastro a turizmus

NAŽIVO Tlačová konferencia: Ďalšia pomoc pre gastro a cestovný ruch

Na tlačovú konferenciu ohľadom pomoci gastru a cestovnému ruchu prišiel aj predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, ktorý ocenil, že prakticky pár dní po ukončení vládnej krízy prichádza táto pomoc pre dotknuté sektory. "Teraz už vieme, keďže kríza pokračovala druhou vlnou, tak ten súčasný stav je taký, že pôvodne alokovaných 100 miliónov eur by nestačilo ani do konca roku 2020. Teraz hovoríme o navyšení o ďalších 120 miliónoch eur," povedal minister dopravy Andrej Doležal.

"Som veľmi rád, že ako prvé rozhodnutie ministra financií, môže byť rozhodnutie o dodaní ďalších 120 miliónov eur pre zavreté reštaurácie, penzióny alebo hotely," povedal nový minister financií Igor Matovič.

Členovia vlády majú do 14. apríla vypracovať a predložiť premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) návrhy do Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR . Vyplýva to z uznesenia, ktoré kabinet prijal na svojom stredajšom rokovaní.

Návrhy jednotlivých členov vlády za ich rezorty majú podľa schváleného materiálu vychádzať z programu vlády vymenovanej 21. marca 2020. Z návrhov za jednotlivé ministerstvá má byť následne dopracovaný konečný návrh PVV.

VIDEO Veronika Remišová po rokovaní vlády:

Vláda je podľa Ústavy SR povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Hegera po rekonštrukcii vlády vo štvrtok (1. 4.).

Richard Sulík (SaS) sa rozhodol vyjadriť po rokovaní vlády. "Máme nový zasadací poriadok. Myslím si, že to bude dobre fungovať," povedal optimisticky Sulík, ktorý si kvietok nechal hore a ešte sa preňho plánuje vrátiť. "Dostali sme za úlohu sa oňho starať. Je to také symbolické," povedal Sulík, ale vzápätí prešiel na vážnu nôtu. "Musíme sa na koaličnej rade dohodnúť, čo do nového PVV sa dopiše. K otváraniu podnikov v dôsledku pandémie by som sa aj priklonil, ale chápem, že sú tu aj iné argumenty," skonštatoval Sulík.

VIDEO Richard Sulík po rokovaní vlády:

Mária Kolíková si pochvaľuje prvé rokovanie vlády pod Hegerom. Ocenila aj nový zasadací poriadok. "Bolo to také spestretnie," priznala ministerka spravodlivosti zo Za ľudí.

Z prvotného nezáujmu sa stáva záujem. Pri spustení výberového konania sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR to skonštatovala ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). "Verím, že NSS sa ukáže ako veľmi dobrý projekt," uviedla po stredajšom rokovaní vlády. Poukázala na dve, z jej pohľadu najdôležitejšie kompetencie novej súdnej inštancie. "Je to najvyššia súdna inštitúcia, ktorá sa bude venovať žalobám občanov so štátom, myslím si, že tým dávame jasne najavo, že je pre nás dôležité to, ako sa súdi človek so štátom. Okrem iného dostal NSS do vienka osobitnú právomoc - vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči právnickým profesiám. Je dôležité, že je tu takáto inštitúcia," pripomenula o zábere NSS.

V programovom vyhlásení vlády (PVV) v oblasti školstva výrazné zmeny nebudú. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). "Myslím si, že PVV za školstvo je napísané veľmi dobre," uviedol šéf rezortu školstva. Ako dodal, plánujú len presnejšie stanoviť niektoré veci.

VIDEO Mária Kolíková a Branislav Gröhling po rokovaní vlády:

Rokovanie bolo v týchto chvíľach už ukončené. Popoludní sa očakáva veľký tlačový brífing predstaviteľov vlády. Pred novinárov prišiel Jaroslav Naď, ktorý priniesol aj kvet, ktorý členom vlády rozdal nový premiér s tým, že by sa o nich mali starať tak, aby "vydržali tri roky". Do nového programového vyhlásenia vlády (PVV) by nemali pribudnúť nové úlohy pre rezort obrany, zmeny budú malé. "Veci, ktoré sme zrealizovali, vyškrtneme, a tie, ktoré chceme spresniť, spresníme, ale nechceme dopĺňať ďalšie veci, aj tak je to dosť rozsiahle, je tam veľmi veľa úloh," povedal Naď. Dodal, že ministri majú na predloženie svojich návrhov týždeň.

VIDEO Jaroslav Naď po rokovaní vlády:

Od budúceho pondelka 12. apríla budú podľa COVID automatu dva okresy v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 36, v červenej 39. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Vo štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Kysucké Nové Mesto a Poprad. V treťom stupni sa budú nachádzať Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice - okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica. V prvom stupni varovania sa budú nachádzať okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.

Prvé rokovanie Hegerovho kabinetu

Rokovanie začalo o ôsmej ráno a pomerne skoro začal svoj brífing aj nový minister zdravotníctva generál Vladimír Lengvarský, aby verejnosť informoval o aktuálnej pandemickej situácii.

Príchody ministrov na novú vládu

Nasledovali príchody viacerých staro-nových ministrov nového kabinetu Eduarda Hegera. Medzi prvými prišiel aj sám premiér. Po ňom ďalší ministri ako Roman Mikulec, Natália Milanová, Jaroslav Naď, Veronika Remišová či Ivan Korčok.

VIDEO Prvé rokovanie novej vlády:

Poučili sme sa, dušuje sa Remišová

Remišová poznamenala, že na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci. Ako dodala, v utorok (6. 4.) na koaličnej rade bola pokojná atmosféra. "Všetci sa poučili z chýb a situácia sa zlepšuje," dodala.

V súvislosti so stanoviskom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k ruskej vakcíne Sputnik V uviedla, že na komplexné posúdenie bezpečnosti a účinnosti je Európska lieková agentúra. Tvrdí, že záverečné posúdenie môže dať práve táto agentúra. "Čo sa týka používania vakcíny Sputnik V, viem si to predstaviť v rámci klinickej štúdie," povedala. Na túto tému sa podľa nej budú rozprávať so šéfom rezortu zdravotníctva.

Korčok si želá lepšie vládnutie

Je potrebné sa pozerať dopredu, no nemožno zabudnúť na chyby a omyly, ktoré sa stali. Pred prvým rokovaním vlády po rekonštrukcii kabinetu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

"Želám si, aby to bolo lepšie vládnutie, z môjho pohľadu ide o znovuzískanie dôvery občanov. Programové vyhlásenie vlády je dobré, teraz je preto dôležité, aby sme naplnili silný mandát, ktorý sme dostali vo voľbách," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Vyjadril sa tiež k aktuálnej situácii na východnej hranici Ukrajiny a posilňovaniu ruských vojenských síl v území. "SR sa pripája k hlasom, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasnou situáciou na východe Ukrajiny," povedal Korčok. Chystá sa telefonovať so svojim ukrajinským náprotivkom, aby sa presne oboznámil so situáciou. "V každom prípade sa musí jasne vysvetliť, aký je dôvod posilňovania ruských vojenských kapacít pozdĺž hranice s Ukrajinou," zdôraznil Korčok.

Odpovedal aj na otázku aktuálneho stavu posudzovania vakcíny Sputnik V. Šéf slovenskej diplomacie sa odvolal na kompetentné orgány. "Verím, že čo najskôr rozhodnú," dodal. Pred rokovaním vlády ešte zaželal veľa zdaru "novému v mančafte", ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). "Verím, že zapadne, dôležité je, aby sa mu darilo v jeho rezorte, ktorý čelí závažným výzvam," zdôraznil Korčok.

Matovič prišiel na poslednú chvíľu, Sulík meškal

Už to vyzeralo, že kabinet je na rokovanie pripravený, no posledný vicepremiér stále neprišiel. Napokon sa však Igor Matovič ako minister financií ukázal a bez slova prešiel popri novinároch a ponáhľal sa tak, že schody bral až po troch. Minister hospodárstva Richard Sulík si tiež nedal pozor na čas a na rokovanie mal meškať.

Vládny kabinet tak mohol začať svoje prvé oficiálne rokovanie s Eduardom Hegerom ako novým premiérom.