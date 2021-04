BRATISLAVA – Sociálne siete ovládli aj herečku Zuzanu Vačkovú. Pandémia ju prinútila robiť veci inak. Aby mohla zostať v kontakte s divákmi, ponorila sa do online sveta. Dokonca spustila výzvu, vďaka ktorej chudlo takmer celé nežné pohlavie. Zmenila jedálniček a neváhala ho vypustiť do sveta. Do domácností tak prináša inšpiráciu, ale aj poriadnu dávku zábavy.