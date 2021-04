Štyri dôvody vždy prázdnej peňaženky: Ktorým chybám s peniazmi sa treba vyvarovať?

Zdroj: Getty Images

Bratislava - Túžite po tom, aby ste mali vždy dosť peňazí? Aby ste nemuseli rozmýšľať, či si v daný mesiace kúpite to, po čom túžite, aby ste nemuseli s nákupom počkať do ďalšej do výplaty? Ak si myslíte, že vo vašom prípade sa niečo také nemôže stať, asi na tom niečo bude. Ak sám o sebe uvažujete ako o človeku, ktorý bohatstvo nikdy nezíska, veľmi ťažko sa to zmení. Ak máte veľké ciele a túžby, môžu vás motivovať, hnať za tým, čo chcete dosiahnuť. Trápi aj vás pravidelne prázdna peňaženka? Možno aj vy robíte niektorú z nasledujúcich chýb.