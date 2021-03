Čaká sa na vymenovanie nového Hegerovho kabinetu: Z rokovania vlády náhle vypustili celý program!

BRATISLAVA - Včera dostala prezidentka Zuzana Čaputová do rúk demisiu premiéra Igora Matoviča, ktorý týmto ústavným aktom prakticky odovzdal moc do rúk budúcemu premiérovi Eduardovi Hegerovi. Ten včera rovnako dostal poverenie od prezidentky na zostavenie vlády, pričom jej priniesol aj zoznam nových ministrov a zoznam poslancov, ktorí podporia novú vládu. Dnes od rána navyše ešte rokuje doterajší kabinet.

včera podal, dnes už expremiér, Igor Matovič demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej

Eduard Heger bol poverený zostavením novej vlády, tá by mala byť vymenovaná zajtra dopoludnia

Heger Čaputovej priniesol zoznam ministrov jeho budúcej vlády a tiež zoznam 91 podpísaných poslancov, ktorí podporia jeho nový kabinet

dnes od 8:00 rokuje vláda, tá náhle pred začiatkom vypustila z rokovania celý pôvodný program, dôvodom je vraj čakanie na novú vládu

08:39 Z ministerstva práce bol návrhom vlády odvolaný štátny tajomník ministerstva práce Boris Ažaltovič. Ten sa svojej pozície sám vzdal v utorok, pričom požiadal o uvoľnenie dočasného ministra práce Andreja Doležala (nom. Sme rodina).

08:23 Naď vysvetlil náhle vypustenie programu. Vzhľadom na to, že nový kabinet ešte nie je vymenovaný, predpokladané body stredajšieho programu vlády boli vypustené. "Podľa mojich informácií by sme sa mali zaoberať len jedným bodom - núdzovým stavom a závermi pandemickej komisie. Vláda by mala byť vymenovaná zajtra, preto sme tie štandardné body dnes vypustili," vysvetlil.

08:15 "Dnes schválime všetko, čo je potrebné na obdobie veľkonočných sviatkov, vrátane núdzového stavu," odpovedala Remišová na otázku, či dnes vláda vypustila program s tým, že si ostatné veci nechá na zajtra. V tomto kontexte priznala, že diskusia sa vedú aj o individuálnych návštevách kostolov, no ohľadom toho vraj nevidela žiadny predložený materiál na vláde.

08:11 Podľa Veroniky Remišovej na dnešné rokovanie predpripravil materiál vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý ohľadom núdzového stavu. "Určite to vláda mohla spraviť aj skôr, ale ja verím, že núdzový stav sa schváli. Dodávam ale, že podmienky sa zlepšujú a dúfam, že už ho nebudeme musieť predlžovať," priznala Remišová. Na rokovaní sa má nachádzať aj Igor Matovič.

08:06 "Podľa mojich informácií by to malo byť zajtra dopoludnia," odpovedal minister dopravy Andrej Doležal na otázku, kedy bude vymenovaná nová vláda.

08:01 Dosluhujúca vláda vypustila z programu stredajšieho rokovania celý program , ktorý pôvodne zverejnila na svojej webovej stránke. Urobila tak v stredu ráno. Nový program zatiaľ zverejnený nie je. Rokovanie je naplánované so začiatkom o 8.00 h. Pôvodne sa mal vládny kabinet zaoberať plánom úloh na ochranu pamiatok i zásadami vydávania Vestníka vlády SR. Okresné úrady by podľa pôvodne predloženého materiálu viac nemali mať povinnosť posielať obciam vo svojom obvode bez zriadeného webového sídla čiastky vestníka vlády v listinnej podobe.

07:58 Minister obrany Jaroslav Naď chce, aby sa opatrenia dodržiavali a podľa jeho slov tomu budú prispôsobené aj kontrolné orgány, ktoré dohliadnu na ich dodržiavanie.

Pôvodné témy dnešného rokovania

Vláda dnes buderokovať aj o tom, či by do konca roku 2022 malo Ministerstvo kultúry SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného Fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021 - 2022, ktorým sa bude v stredu zaoberať dosluhujúci vládny kabinet.

Navrhované opatrenie je súčasťou zámeru rezortu kultúry rozšíriť možnosti financovania obnovy pamiatok, ktorá sa v súčasnosti realizuje prioritne prostredníctvom jedného dotačného programu Obnovme si svoj dom. Viaczdrojové, diferencované financovanie ráta okrem vzniku dotačného fondu aj s vytvorením revolvingového, hypotekárneho fondu, zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky.

Takisto s kompenzáciami pre vlastníkov kultúrnych pamiatok súvisiacimi so zvýšenými finančnými nárokmi obnovy v porovnaní s obnovou bežného stavebného objektu. "Táto finančná reforma by mohla byť realizovaná v rámci reforiem prostredníctvom plánu obnovy," dodal v predloženom materiáli rezort kultúry.

Rušenie povinnosti pre okresné úrady

Zaoberať sa bude tiež zásadami vydávania Vestníka vlády SR. Okresné úrady by viac nemali mať povinnosť posielať obciam vo svojom obvode bez zriadeného webového sídla čiastky vestníka vlády v listinnej podobe. Ako zdôvodnilo ministerstvo vnútra, každá obec už má mať prístup na internet.

Rozhodovať bude tiež o novom generálnom tajomníkovi služobného úradu Úradu vlády (ÚV) SR, ktorým sa má stať Marek Vandrák. Vláda uplynulý týždeň odvolala z tejto funkcie Zuzanu Cabanovú Holdošovú. Dôvodom bol jej odchod na materskú dovolenku.

Vláda sa bude zaoberať aj správou o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2020 či vyhodnotením akčného plánu na roky 2018-2020 k stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020. Okrem toho je na programe tiež správa o činnosti splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za rok 2020.