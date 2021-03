Je to oficiálne! Igor Matovič podal DEMISIU: Novú vládu zostaví Eduard Heger

BRATISLAVA - Igor Matovič podal demisiu už aj oficiálne a novým premiérom sa stal Eduard Heger. Ten predloží prezidentke Zuzane Čaputovej zoznam mien (staro)nových ministrov. Otázne sú najmä dve mená - šéf zdravotníctva a práce. Kým náhradník Mareka Krajčího je takmer istý, v prípade rezortu práce to až také jasné nie je.

Pôvdne mala prezidentka prijať Matoviča a Hegera o 11-ej. Demisia sa však odložila, ešte predtým zasadala vláda poslednýkrát pod vedením Matoviča. Mená nových ministrov síce oficiálne známe nie sú, no už teraz je jasné, že väčšie zmeny sa neudejú. Jediné posty, ktoré nie sú isté, sú šéfovia rezortov zdravotníctva a práce. Ostatní ministri, ktorí podali demisiu ešte pred ukončením krízy, si na chvíľu odbehli do parlamentných lavíc.

NAŽIVO Prezidentka prijala demisiu Igora Matoviča

Aktualizované 16:07 Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok poverila zostavením novej vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). Urobila tak po tom, ako prijala demisiu doterajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a tým aj celej vlády.

Vláda sa uzniesla podať demisiu prezidentke

Vláda sa uzniesla podať demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Rozhodla o tom na svojom utorkovom rokovaní. Podľa Ústavy SR, ak podá demisiu predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Zároveň vládny kabinet poveril podpredsedu vlády SR a ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), aby toto uznesenie vlády o podaní demisie oznámil hlave štátu.

Čaputová vládu vymenuje, Kiska si pomýlil svoju úlohu

Podľa politológa Radoslava Štefančík Čaputová vládu vymenuje. "Nič iné jej ani neostáva. Igor Matovič a OĽaNO dostali dôveru v parlamentných voľbách, nevidím dôvod, prečo by prezidentka nerešpektovala výsledky volieb," uviedol pre Topky. Politológ nepočíta s tým, žeby ju nevymenovala tak, ako to spravil pred troma rokmi Andrej Kiska. "Andrej Kiska si pomýlil svoju úlohu. Podľa mňa vtedy znásilnil parlamentnú formu vlády. Ak sa prezidentovi dala do ústavy kompetencia menovať predsedu vlády a ministrov, nepočítalo sa s predpokladom, že o tom bude rozhodovať v zmysle áno alebo nie. Táto kompetencia sa má vnímať ako ceremionálna záležitosť, nie ako rozhodovacia právomoc prezidenta," dodal.

Matovič upustil od požiadaviek

Premiér Igor Matovič v nedeľu oznámil, že na poste premiéra ho vystrieda Eduard Heger a on sa stane ministrom financií. Pre vyriešenie koaličnej krízy sa rozhodol ustúpiť od požiadaviek voči partnerom. Boris Kollár, Veronika Remišová aj Richard Sulík s touto ponukou sáhlasia. "Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež," povedal Matovič s tým, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom.

Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. "Nevadí, to je za nami," dodal. "Túto výzvu prijímam a dôveru si nesmierne vážim," reagoval Heger.

SaS priala ponuku a je pripravená vrátiť sa do vlády

Strana SaS prijíma ponuku Hegera a je pripravená vrátiť sa do vlády. Zároveň strana ocenila krok premiéra Igora Matoviča. "Ak je to tak, ako Igor Matovič povedal, chceme oceniť jeho ústretový krok, dá sa povedať priam štátnické gesto. S týmto budeme súhlasiť. Nastal čas zložiť zbrane, je na čase vrátiť sa k robote," reagoval Sulík.

Predseda SaS vyhlásil, sa nebude vracať do minulosti. "Oznamujem ústretovosť strany SaS, návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek," doplnil s tým, že SaS je pripravená vrátiť sa ku koaličnej zmluve. "Nemáme dôvod otvárať koaličnú zmluvu a ani programové vyhlásenie vlády," dodal. Sulík spresnil, že by sa mal vrátiť na pozíciu ministra hospodárstva, Ivan Korčok na pozíciu šéfa diplomacie a Branislav Gröhling na stoličku ministra školstva. Zároveň predpokladá, že sa Matovič cíti na pozíciu ministra financií kvalifikovaný.

Strana Za ľudí prijala Hegera ako nového premiéra

Predsedníctvo strany Za ľudí tiež prijalo Hegera ako nového designovaného premiéra a vyjadrilo mu podporu. Remišová dodala, že dôveru mu vyslovil aj poslanecký klub strany. Zároveň potvrdila, že hnutie OĽaNO už má aj nomináciu na post ministra zdravotníctva. Meno povedať nechcela, označila to však za dobrú nomináciu.

"Veríme, že vládna koalícia sa začne s novou energiou a s novou dynamikou venovať problémom ľudí. Čakajú nás nové výzvy," povedala Remišová. Hegera označila za človeka ochotného hľadať konsenzus, čo považuje za dôležitú úlohu predsedu vlády. Zároveň sa mali s Hegerom dohodnúť, že bude v pravidelnom kontakte aj s ich poslaneckým klubom. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zdôraznil, že stanovisko poslaneckého klubu Za ľudí bolo jednotné. Potvrdila to aj Remišová. Na otázku, či sa do strany vrátia odídení poslanci, odpovedala, že dvere sú otvorené. Mária Kolíková by sa mala vrátiť na post ministerky spravodlivosti. Ochotu sama potvrdila.