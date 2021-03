Svalovica po tréningu: Tragédia alebo veľká sláva? Pomôcť ti s ňou môže niekoľko overených trikov

BRATISLAVA - #Ľudia sa v otázke svalovice delia na dve skupiny. Jednu často počuješ hovoriť oslavné vety o tom, že tá brutálna, tretí deň trvajúca bolesť stehien, je to najlepšie, čo sa im mohlo stať. Vlastne ani nikdy nemali lepší tréning ako ten posledný. Druhá skupina to zasa berie ako fantastickú výhovorku na to, prečo by sa počas najbližších – minimálne desiatich dní, nemali ani pohnúť. Nech už patríš do ktoréhokoľvek z týchto dvoch tímov, mal by si zbystriť pozornosť. Dnes si totiž povieme čo-to o svalovici a o jej účinkoch na naše telo.