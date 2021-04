BRATISLAVA - Mnohí vodiči sa držia jednoduchého motta: „Ak to funguje, nevŕtaj sa v tom.“ Takýto prístup však nemusí byť práve najvhodnejší a neraz sa ti môže vypomstiť vážnymi a drahými problémami. Pravidelná údržba auta je základom stopercentnej funkčnosti a spoľahlivosti. Neznamená to však, že každý mesiac musíš chodiť na prehliadky do servisu. Základné zhodnotenie stavu auta dokážeš vykonať aj sám.