VLÁDNA KRÍZA Dohodnú sa? Koalíciu čakajú víkendové rokovania: Za ľudí trvá na štvorkoalícii

BRATISLAVA - Zdá sa, že Richard Sulík už stratil trpezlivosť a dodržal to, čo sľúbil. Ultimátum vydržalo, všetci ministri za SaS podali demisiu a Sulík pozastavil účasť v koalícii. Hnutie OĽaNO obvinilo liberálov, že povalili ďalšiu vládu a čoraz viac sa hovorí o trojkoalícii. Tú však nakoniec vylúčila najmenšia strana Za ľudí.

MIMORIADNE Padli ďalší ministri: SaS pozastavila účasť v koalícii! Vzdáme sa rezortu, ale Matovič musí odísť

VIDEO Heger dúfa, že krízu vyriešia už cez víkend

12:03 Vytúžený cieľ do konca víkendu?

"Na to, aby prebehla dohoda, je potrebné si povedať, kto je schopný a ochotný čo pustiť, potom nastaviť novú zostavu a tú priniesť pani prezidentke," skonštatoval. Chce k tomu pristúpiť dôstojne. "Do konca víkendu by bol ten vytúžený cieľ," uviedol v súvislosti s koaličnými rokovaniami.

12:02 Demisie oslabujú chod štátu

Podávaním demisií sa podľa Hegera oslabuje chod štátu. Aby mohlo dôjsť k dohode, treba podľa neho urobiť ústupky a priniesť novú "zostavu" prezidentke Čaputovej. "Nepovažujem za múdre postupne teraz dávať demisie, pretože tým oslabujeme chod štátu," odpovedal Heger na otázku, či je možné že premiér Matovič podá demisiu. Nepokladá za múdre, aby bol jeden minister "trojministrom".

11:57 Korčoka mrzí, že odchádza

Korčoka mrzí, že diplomaciu mohol viesť iba rok. "Taká je politika. Každý kto bol u mňa v kancelárii, videl, že na mojom stole sa papiere nikdy nekopili. Kolegovia hovorili, že môj stôl vždy vyzerá ako keby som bol na odchode. Stalo sa," napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

11:15 Heger dúfa, že koaličnú krízu vyriešia do konca víkendu, cez víkend majú prebiehať kľúčové rokovania. Nikomu podľa jeho slov nezabuchli dvere. Podľa neho sa treba v koalícii dohodnúť a novú zostavu vlády priniesť prezidentke Čaputovej.

VIDEO Sulík pozastavil účasť SaS v koalícii, kríza rovná sa Igor Matovič, uviedol Sulík

11:00 Heger nevylúčil, že bude novým premiérom. "Ak budem postavený pred túto otázku, postavím sa jej čelom," povedal v relácii Na hrane TV Joj.

10:45 Momentálne chýba vo vláde šesť ministrov. Minister dopravy Andrej Doležal dočasne vedie rezort práce a rezort hospodárstva, minister financií Eduard Heger dočasne vedie takisto tri rezorty - okrem svojho aj rezort zdravotníctva a rezort školstva. Minister obrany Jaroslav Naď prevzdal rezort diplomacie a ministerka investícií Veronika Remišová dočasne vedie rezort spravodlivosti.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Vlado Anjel

10:30 Eduard Heger uviedol, že najprv sa musia dohodnúť na rekonštrukcii a na menách nových šéfov jednotlivých ministerstiev, tak sa môžeme baviť o demisii premiéra Matoviča, ktorú podľa neho fakticky podal v nedeľu. Či bude novým premiérom, to neobjasnil.

10:15 Napriek tomu, že sa čoraz viac skloňuje trojkoalícia, o ktorej hovorí najmä OĽaNO, Sulíka by takýto krok zo strany Za ľudí mrzel a považoval by ho za zradu, no Remišová uviedla, že aj naďalej trvajú na štvorkoalícii. Situácia sa musí vyriešiť do pondelka, inak nemá zmysel ostať v rozpadávajúcej sa vláde.

9:45 Podľa Remišovej štvorkoalícia stojí a padá na šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi a premiérovi Igorovi Matovičovi.

SaS pozastavila účasť v koalícii

Richard Sulík včera po demisiách všetkých ministrov za SaS oznámil, že pozastavujú účasť v koalícii. "Sme opäť v bode nula. Preto dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii a to tak dlho, kým Igor Matovič nepodá demisiu tak, ako sľúbil, že ju podá," povedal Sulík. Šéf liberálov uviedol, že je ochotný vzdať sa ministerstva hospodárstva v prospech OĽaNO, ale len v tom prípade, ak Matovič odíde z vlády úplne.

VIDEO Nikto nechce návrat mafie, uviedol Heger

Kríza = Igor Matovič

SaS nesúhlasí s tým, aby sa presunul na novovytvorený post vicepremiéra pre boj s korupciou. Hnutie OĽaNO pár minút pred vyhlásením Sulíka poslalo stanovisko, v ktorom uviedli, že so sklamaním konštatujú, že Sulík sa rozhodol "povaliť ďalšiu demokratickú vládu. "Uprednostniť vlastnú ministerskú stoličku pred budúcnosťou krajiny je poľutovaniahodné. Teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy," uviedlo hnutie v stanovisku.

"Kríza rovná sa Igor Matovič," povedal Sulík, že kríza vznikla práve kvôli premiérovi. "Aj keď som si občas povedal svoj názor, premiér obchádzal vládu," uviedol. Matovič podľa neho riadi krajinu zle.

Za ľudí trojkoalíciu odmieta

Sulík uviedol, že ak by vznikla trojkoalícia bez SaS, zo strany Za ľudí by to považoval "tak trošku za zradu", keď práve oni boli iniciátormi toho, že niečo v koalícii nefunguje. Za ľudí neskôr rokovalo v rámci predsedníctva, na ktoré prišiel minister financií (zdravotníctva aj školstva) Eduard Heger aj minister životného prostredia Ján Budaj. K situácii sa však bližšie vyjadriť nechceli. Strana Za ľudí odmietla, žeby bola súčasťou trojkoalície a aj naďalej chcú, aby vládla dovládla v pôvodnom zložení.

Remišová po stretnutí s predstaviteľmi OĽaNO uviedla, že obe strany chcú ďalej rokovať o štvorkoalícii, o možnosti trojkoalície sa nerozprávali. Do pondelka chce Za ľudí situáciu vyriešiť. Ak sa to nestane, nemá podľa Remišovej zmysel ostávať v rozpadávajúcej sa vláde. Dodala, že SaS si zabuchla dvere, no pozvanie rokovať pre stranu Richarda Sulíka stále platí. Každá strana musí podľa nej ustúpiť. Vyzvala SaS, aby sa nesnažili zabuchnúť otvorené dvere. "Potrebujeme si spolu sadnúť a v pokoji sa dohodnúť," dodala šéfka Za ľudí. Poslanecký klub je podľa šéfky Jany Žitňanskej jednotný, chce rokovať o štvorkoalícii.