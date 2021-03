VLÁDNA KRÍZA pokračuje: Demisiu podajú ďalší dvaja ministri! Na ťahu je premiér Matovič

BRATISLAVA - Včera odstúpili ďalší dvaja ministri, čo nepotešilo prezidentku Zuzanu Čaputovú. Premiér Igor Matovič napriek jej výzve stále mlčí a neodstúpil. Koaličné rokovania pokračujú, no koniec je stále v nedohľadne. Šéfka Za ľudí čaká do pondelka, šéf hnutia Sme rodina do konca budúceho týždňa. Na ťahu je premiér.

včera sa skončilo Sulíkovo ultimátum a demisiu podal minister školstva Branislav Gröhling a šéf diplomacie Ivan Korčok

premiéra Matoviča vyzvala prezidentka Čaputová na demisiu

šéfka Za ľudí Remišová oznámi svoju demisiu v prípade, že koaličné rokovania nikam nepovedú, deadline je pondelok, v utorok má pokračovať schôdza

šéf hnutia Sme rodina prvýkrát pripustil, že odíde z koalície, deadline je do konča budúceho týždňa

minister obrany Jaroslav Naď pripustil trojkoalíciu

hnutie OĽaNO chce od SaS späť svoje ministerstvo a liberálom odkázali, aby nerozbíjali vládu

podľa Remišovej štvorkoalícia stojí a padá na Sulíkovi a Matovičovi

VLÁDNA KRÍZA Deň D: Ultimátum vypršalo, Gröhling aj Korčok podajú demisiu! Táto agónia sa musí skončiť

NAŽIVO Ivan Korčok sa lúči s kolegami

10:16 Korčok kritizuje politickú "nekultúru" na Slovensku

"Veľmi mi vadí úpadok politickej kultúry na Slovensku," povedal Kročok s tým, že to nie je dôvod jeho odchodu, no vadí mu, že sa tu etablovala nekultúra. "Nie je to vina tejto vlády, ale neprispela k zlepšeniu," povedal Korčok.

10:10 V zahraničí sme sa dostali na tenký ľad

"V zahraničnej politike sme sa dostali na tenky ľad, lebo máme domáce spory," povedal Korčok. Silný minister podľa neho vysvetľuje naše zahranično-politické rozhodnutia. "Je zlé, ak minister zahraničia musí riešiť to, čo sa deje u nás doma. Apelujem preto na to, aby sme sa dostali z tenkého ľadu," uviedol Korčok.

10:07 SaS odchádza z vlády

Jeho pôsobenie vo funkcii nie je možné, pretože SaS ochádza z vlády. "Nechcem funkciu ministra zahraničia oslabiť. Aj naďalej prebieha politický proces a rokovania o rekonštrukcii vlády," uviedol Korčok.

10:05 Korčok ďakuje a lúči sa

Šéf diplomacie poďakoval prezidentke za dôveru a úzku spoluprácu. "Rovnako moja vďaka patrí šéfovi parlamentu Kollárovi, premiérovi Matovičovi a kolegom z vlády," uviedol.

9:45 Dnes podajú demisiu ďalší dvaja ministri za SaS.

9:40 Premiér Igor Matovič situáciu nekomentoval a stále mlčí, včera sa na vláde vyhol aj novinárom.

9:35 Prezidentka Čaputová včera uviedla, že z vlády odchádzajú najlepší ministri a situácia ju neteší. Zdôraznila, že je najvyšší čas pohnúť sa dopredu a vyriešiť vládnu krízu.

Ďalšie dve demisie

Ako prvý včera počas rokovania vlády zišiel k novinárom Branislav Gröhling a oznámil, že odstúpi z postu ministra školstva a na vláde sa včera rozlúčil. Ďakuje všetkým učiteľom či rodičom za možnosť a dôveru, ktorú mu dali. "Podávam demisiu na funkciu ministra školstva. Oboznámil som s tým aj pani prezidentku," povedal Gröhling. Šéf diplomacie Ivan Korčok bol včera v Bruseli a s kolegami sa rozlúčil odkazom. O demisii písomne informoval premiéra Matoviča.

Korčok chcel prispieť k ukončeniu vládnej krízy. "Slovensko súrne potrebuje zrekonštruovanú a stabilnú vládu, ktorá sa naplno sustredí na zvládnutie pandémie a riešenie problémov našej krajiny," uviedol na sociálnej sieti.

Sporným bodom rokovaní je ministerstvo, ktoré chce OĽaNO od SaS späť

Sporným bodom je to, či bude Sulík vo vláde, ale aj ministerstvo, ktoré si nárokuje SaS a ktoré žiada OĽaNO späť. Minister obrany Jaroslav Naď povedal, že je to o vyjednávaní. "Verím tomu, že keď je snaha dohodnúť, tak sa dohodnúť môžeme," uviedol. Vrátenie rezortu bola jednou z podmienok OĽaNO z hľadiska dobrých vzťahov. "Dobré vzťahy, žiaľ, skončili, žiadajú hlavu nášho premiéra, tak v tom prípade chceme náš rezort naspäť," uviedol na margo svojich vyjadrení v diskusii.

Naď pripustil aj dovládnutie v trojkoalícii. Tvrdí, že Matovič odstúpi, keď sa na tom koalícia dohodne. "Koaliční lídri rokujú, som presvedčený, že táto vláda sa udrží, či už v trojkoalícii alebo štvorkoalícii," povedal. "Jasne sme povedali, že premiér odstúpi, keď sa koalícia dohodne," uviedol. Remišová tvrdí, že rokovania o štvorkoalícii budú pokračovať aj po tom, čo ministri za SaS podali demisiu. "Rokovania nestroskotali, stále pokračujú. Verím, že prekonajú svoje egá a nakoniec sa dohodnú," dodala šéfka Za ľudí.

Štvorkoalícia stojí a padá na Sulíkovi a Matovičovi

Remišová uviedla, že Za ľudí urobilo všetko, čo mohlo a chcú štvorkoalíciu. "Ja to beriem tak, že štvorkoalícia je v rukách pána premiéra a Richarda Sulíka. Boli by sme najradšej, keby sa štvorkoalícia zrealizovala," uviedla. "Verím, že ustúpia zo svojich pozícii a nebude to hra eg," povedala s tým, že verí, že sa dohodnú. "Stojí to na dohode Richarda Sulíka a Igora Matoviča, na tom stojí a padá štvorkoalícia," uviedla Remišová. "Ja sa za to hanbím, že to tak dlho trvá," povedala.