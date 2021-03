Slováci pozor! Vláda potichu zmenila toto pravidlo, táto výhovorka pre policajtov už nebude platiť

BRATISLAVA - Tvrdé pravidlá a opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu úzko súvisia aj s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Tie boli už minulý rok, keď začala prvá vlna, veľmi obmedzené. Inak to zrejme nebude ani tento rok a najnovšie už vraj nebude stačiť ani výhovorka "výletu do prírody". Všetko sa zmenilo od soboty 20. marca.

Tento argument ako dôvod cesty mimo okres vraj Slováci využívali často, no tomu bude čoskoro koniec. Platí to hlavne pre Slovákov, ktorí by sa chceli vracať za rodinou uprostred sviatkov. Vláda totiž potichu zmenila výnimku pri cestovaní medzi okresmi jednoduchým uznesením.

Tichá zmena a tvrdé postihy

Podľa predošlej verzie covid automatu platilo pravidlo, že obyvatelia v bordových a červených okresoch mohli vycestovať do prírody, a to dokonca aj do iného okresu. Podmienka bola jediná - negatívny test nie starší ako sedem dní. Obyvatelia tých čiernych nemohli cestovať ani mimo okresu, okrem výnimiek. Na takúto cestu do prírody potrebovali negatívny test.

Nové uznesenie vlády však prináša značnú zmenu. Do prírody sa tak dá ísť už len vo svojom okrese. Jeho farba už na prísne podmienky nijako nevplýva! Pre obyvateľov veľkých miest stojí ešte za zmienku, že v prípade hlavného mesta Bratislavy sa za okres považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a obyvatelia Košíc môžu ísť aj do okresu Košice - okolie.