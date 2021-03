VIDEO V zahraničí som bol niekto, tu som nula! Vzdelaný Róm hovorí o diskriminácii počas hľadania práce

Pán Marcel, ktorý o probléme pri hľadaní zamestnania intenzívne hovorí, je doktorandom Vysokej školy Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Bol tiež zaradený na špecializačné štúdium na Fakulte zdravotníctva Trnavskej univerzity v Trnave, má ukončenú kvalifikáciu v odbore Nurse prescriber independent v zahraničí, vyštudoval a získal magisterský titul na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca, kde dostal aj uznanie od rektora, má už dokonca aj titul doktor filozofie a rigoróznu skúšku z toho istého odboru na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a mnoho iného.

VIDEO Pán Marcel má problémy pri hľadaní práce:

Ponúk zo zahraničia je vraj dosť, u nás nič

Sám priznáva, že v zahraničí by sa oňho "pobili" a v ideálnom prípade by na Slovensku získal už možno hral aj funkciu riaditeľa nejakého sociálneho centra. To sa však u nás nedeje. "Stretol som sa tu s viacerými problémami. Prišiel som zo zahraničia pred rokom aj pol," začína Marcel, ktorý vyrastal v detskom domove a jeho návrat súvisí aj s doopatrovaním jeho opatrovateľky z minulosti.

"Mám CV, kde mám uvedené viaceré skúsenosti z oblasti sociálnej ale aj zdravotnej sféry. V zahraničí som pôsobil necelých 15 rokov. V zahraničí som pritom nemal žiadny problém čo sa týka farby pleti. Na Slovensku som sa stretol s tým, že som poslal životopis a dostal som veľa pozitívnych odpovedí," hovorí pán Marcel, podľa ktorého slov mu ponúkli pozvánky na pohovory, či dokonca rovno prácu zástupcu riaditeľa a aj riaditeľa v niektorých centrách. Bol tu však háčik.

Nečakané otázky na osobnom stretnutí

Získať prácu ale zďaleka nebolo také jednoduché, ako si to pán Marcel predstavoval. "Keď ma zbadali vo dverách, už som vedel, že to nie je až také dobré. Bola tam čudná reakcia, keď mi predseda alebo člen komisie podávali ruku. Najviac som sa na pohovoroch potykal s otázkou ako získam rešpekt medzi bielymi ľuďmi či akej som národnosti. Najviac ma zarazila otázka prečo mám veľa titulov, keďže čierni musia byť dvakrát múdri ako bieli," popisuje komplikácie počas pohovorov pán Marcel, ktorý je v súčasnosti bezdetný kvôli tomu, lebo podľa vlastných slov nechce do tejto spoločnosti priviesť čierne dieťa a štúdium berie ako hobby. "Tu som nula. V zahraničí majú o mňa záujem," povzdychol si Marcel, napriek komplikáciám chce zostať na Slovensku a v súčasnosti je zamestnancom v istom domove sociálnych služieb v Bratislave. Chce tu zotrvať aj preto, pretože mu nie je jedno ako funguje liekový manažment pri dlhodobo chorých klientoch žijúcich v sociálnych zariadeniach na Slovensku a chce byť prínosom pre tunajšiu spoločnosť.

Na prípad pána Marcela upozornil aj poslanec OĽaNO a tiež pôvodom Róm Ján Herák. "Slovensko sa s týmto problémom neborí len počas posledných mesiacov, ale je to otázka posledných 20, 30 rokov," uvádza. "Je to vážny problém, ktorý tu riešime už niekoľko rokov. Netýka sa to samozrejme všetkých, ale je to bohužiaľ vysoké percento Rómov, ktorí majú problém, a to aj v prípade, že sú vzdelaní. Je to aj prípad pána Marcela, ktorého poznám roky a ktorý v zahraničí úspešne odštartoval svoju kariéru. Keď posielal životopis bez fotky, pozvali ho na pohovor, kde sa ale ako prekážka ukázala jeho farba pleti," konštatuje poslanec.

VIDEO Na prípad pána Marcela upozornil aj poslanec Ján Herák:

V rámci rasovej diskriminácie v oblasti pracovných pohovorov či v zdravotníckej oblasti sme oslovili ako ministerstvo práce, tak aj ministerstvo zdravotníctva. "Ministerstvo zdravotníctva dôrazne deklaruje, že má záujem o prácu každého zdravotníckeho pracovníka, neeviduje prípady diskriminácie z dôvodu farby pleti. Problematikou diskriminácie sa zaoberajú inštitúcie v pôsobnosti rezortu práce," odkázalo nám ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo práce svoje stanovisko zatiaľ neposkytlo.