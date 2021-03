MIMORIADNY ONLINE Sulík podal demisiu: Vládna KRÍZA musí skončiť! Za ľudí stojí za Kolíkovou a Šeligom

Jedna z podmienok Igora Matoviča sa splnila. Richard Sulík podal demisiu. Ak neodíde premiér, odstúpia aj ostatní ministri za SaS, toto ultimátum stále trvá. Okrem ministerstva hospodárstva má SaS ešte ďalšie dve ministerstvá - školstvo, ktoré riadi Branislav Gröhling a rezort diplomacie, ktorý má na starosti Ivan Korčok. Ak však premiér odíde a zasadne do čela iného ministerstva, súčasťou vlády chce byť aj Sulík.

NAŽIVO Tlačovka Richarda Sulíka

15:30 Dnes o piatej zasadne koaličná strana, na ktorej sa majú rozoberať pozmeňujúce návrhy, nie kríza a účasť Matoviča nemá potvrdenú. "Neviem si predstaviť, keby tu stál Matovič, Remišová, Kollár a ja, čo by sme asi tak hovorili," povedal Sulík na margo toho, že SaS komunikuje sama za seba.

15:29 Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková zatiaľ nemieni odstúpiť, čo je tiež jednou z podmienok Matoviča. "Tá požiadavka nie je založená na pádnych argumentoch," povedala.

15:27 Ministerstvo hospodárstva by poviedol Ján Oravec.

15:16 Sulík zopakoval, že ak Matovič neodstúpi, SaS odchádza.

15:12 Ak premiér odstúpi a ostane na niektorej ministerskej stoličke, vo vláde by ostal aj Sulík. "Rád by som pokračoval v práci, ktorú som robil," povedal Sulík, ktorý chce stále pokračovať v rekonštrukcii vlády.

Zdroj: Topky/Maarty

15:09 Sulík uviedol, že ultimátum do stredy stále platí, ak sa nesplní, odídu aj ostatní ministri za SaS. K ostatným požiadavkám uviedol, že sa musia ešte dohodnúť. Post šéfky zdravotníckeho výboru sa netýka priamo vládnej krízy.

15:06 Sulík podal demisiu

Zastal sa aj ministerky spravodlivosti. "Plním, čo som sľúbil a odstupujem z postu ministerstva hospodárstva," povedal Sulík. "Robím to preto, lebo situáciu v slovenskej vláde treba urýchlene riešiť, to je najdôležitejšie. Vláda je nefunkčná už tri týždne a verím, že môj krok pomôže k tomu, aby sa kríza skončila," uviedol. SaS sa však aj naďalej nechce vzdať ministerstva.

Zdroj: Topky/Maarty

15:05 Sulík na úvod povedal, že Matovič si po roku znepriatelil všetkých. "To je večná škoda," povedal.

15:01 Predsedníctvo strany Za ľudí stojí za ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom

"Obaja si vo svojich funkciách riadne plnili svoje povinnosti voči svojím koaličným partnerom a plnili programové vyhlásenie vlády," uviedla strana v stanovisku. Strana vníma podmienky Matoviča, že odstúpi z funkcie iba v prípade, ak Kolíková a Šeliga odídu z funkcií. "Je našou povinnosťou voči občanom hľadať východiská, aby mohla nová vláda fungovať čo najskôr a riešiť skutočné problémy Slovenska," uviedla strana.

Strana Za ľudí v zmysle uznesenia predsedníctva zo dňa 14. marca pokračuje v rokovaniach o štvorkoalícii a výmene na poste predsedu vlády. "Preto vyzývame všetky koaličné strany, aby sa vrátili k rokovaniam, pretože nedohoda v koalícii prehlbuje napätie v spoločnosti a dĺáždi cestu k návratu Fica a Pellegriniho," dodali.

14:56 Naď uviedol, že členovia OĽaNO žiadali premiéra, aby sa nestiahol úplne a ostal v exekutíve. "Nebolo to o tom, žeby trval na tom, že sa nestiahne, poviem to otvorene, my sme ho o to požiadali."

14:50 "Malo by sa hrať férovo," povedal minister obrany Jaroslav Naď. Uviedol, že Sulík zatiaľ nesplnil ani jednu z požiadaviek, ktorú avizoval. "Matovič ustúpil, ale Sulíkovi sa z jeho pozície nechce ísť," uviedol.

14:45 Sulík oznámil tlačovku na 15:00.

14:40 Hnutie OĽaNO reagovalo na vyjadrenie Richarda Sulíka po tlačovke Igora Matoviča. "Veríme, že Richard Sulík sa zachová ako chlap a bude si za svojim slovom o vzdaní sa funkcie ministra stáť. Jeho prvá reakcia na vyhlásenie OĽaNO tomu, žiaľ, nenasvedčuje a skôr pripomína hľadanie povestnej Bugárovej tretej vety," napísalo OĽaNO v stanovisku.

14:32 Minister školstva Branislav Gröhling zdôraznil, že otváranie koaličnej zmluvy a zmena prerozdelenia postov vo vláde by predlžovali aktuálnu situáciu. Koaličnú krízu treba vyriešiť čo najskôr. SaS však svoje podmienky meniť nebude. Dodal, že zo strany SaS bol termín rozhodnutia stanovený na stredu a ak nenastanú akceptovateľné zmeny, aj sám ho dodrží.

14:30 Koaličná zmluva sa bude podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) určite transformovať. Argumentuje zmenami pomerov v koalícii, napríklad odchodom niekoľkých poslancov zo strany Za ľudí, a tým, že šéf SaS Sulík šiel viackrát verejne proti opatreniam vlády.

14:25 SaS nevidí dôvod na to, aby sa vzdala ministerstva, ktoré funguje. Ak by mal Matovič viesť niektorý rezort, ponuka demisie šéfa SaS Richarda Sulíka by bola bezpredmetná.

14:23 Premiér Matovič a hnutie OĽaNO včera predložili jasné podmienky:

- za absolútne nevyhnutný považujú odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka

- odchod šéfky zdravotníckeho výboru za SaS Jany Bittó Cigánikovej

- prijali ponuku odstúpenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej

- priajli ponuku na odchod Juraja Šeligu z postu podpredsedu parlamentu

- prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdoryse výsledkov parlamentných volieb, to znamená, že strana SaS sa vzdá jedného ministerstva, ktoré jej hnutie OĽANO po voľbách prepustilo na svoj úkor.

14:20 Peter Pellegrini vraví, že opozícia zrejme až po rozuzlení vládnej krízy podá v parlamente návrh na odvolanie premiéra a pád vlády. Skôr by to nebolo dobré, koalíciu by to mohlo zomknúť.

Sulík sa ministerstva vzdať nechce

Matovič síce pripustil, že je ochotný z postu premiéra odísť, ale od SaS okrem odchodu Sulíka požaduje odchod Jany Bittó Cigánikovej a chce aj prerozdelenie ministerstiev podľa výsledkov volieb. S tým Sulík v reakcii na Matovičove požiadavky nesúhlasil.

"Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo," uviedol Sulík.

Dovládne koalícia bez SaS?

Ešte minulý týždeň videl Sulík priestor v ďalších debatách, aj keď avizoval demisiu. Keby sa vedeli dohodnúť, SaS by mohla ostať na čele dvoch ministerstiev, odišiel by len šéf liberálov. To bola ponuka Richarda Sulíka. Museli by však odísť obaja. "Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná," napísal Sulík. V kuloároch sa objavili špekulácie, že by sa mohol Matovič postaviť do čela rezortu vnútra.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Napriek tomu, že všetky koaličné strany chcú dovládnúť v pôvodnom zložení, zrejme to nepôjde tak ľahko. Možnosť trojkoalície pripustili niektorí členovia vlády i koaliční poslanci i keď v oficiálnych stanoviskách ju vylučujú.

Otvorenie koaličnej zmluvy by znamenalo predlžovanie diskusií

Minister školstva Branislav Gröhling dnes zdôraznil, že otváranie koaličnej zmluvy a zmena prerozdelenia postov vo vláde by predlžovali aktuálnu situáciu. Zdôraznil potrebu čo najskôr vyriešiť koaličnú krízu. SaS podľa jeho slov trvá na prerozdelení rezortov v zmysle koaličnej zmluvy. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii. Dodal, že rokovania v koalícii pokračujú, ich priebeh nechcel komentovať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak by mala nastať nejaká zmena v rámci ministerstiev, musela by sa otvoriť koaličná zmluva. Otvorenie koaličnej zmluvy znamená, že nasledujúce dni, možno až týždne budeme v tejto situácii a budú prebiehať ďalšie diskusie," povedal. Ocenil, že premiér pripustil svoj odchod. SaS však svoje podmienky meniť nebude. Za dôležité považuje ukončenie koaličnej krízy v najbližších dňoch. Dodal, že zo strany SaS bol termín rozhodnutia stanovený na stredu (24. 3.) a ak nenastanú akceptovateľné zmeny, aj sám ho dodrží.

Vládna kríza

Premiér v nedeľu oznámil ochotu odísť z postu premiéra a pôsobiť ako člen vlády. Podmienok si spolu s hnutím stanovil hneď niekoľko. SaS sa ministerstva vzdať nechce, s demisiou problém nemá. Ak by mal Matovič viesť niektorý rezort, ponuka demisie šéfa SaS Richarda Sulíka by bola bezpredmetná. Za premiérovými personálnymi návrhmi vidí SaS osobnú pomstu. Naďalej hovorí o odchode z koalície, ak sa ich podmienky nenaplnia.

Koaličná kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, žiadajú demisiu premiéra Igora Matoviča. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽaNO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.