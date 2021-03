Ľudia na homeoffice uvádzajú pri sčítaní prevažujúci spôsob dopravy

BRATISLAVA - Mnohí študenti a zamestnanci boli v rozhodujúcom okamihu sčítavania (1. 1.) nútení ostať pre pandémiu doma. V prípade otázky spôsobu dopravy do práce či školy uvádzajú prevažujúci spôsob, ktorý by využili v prípade, že by nemuseli pracovať v režime homeoffice (práca z domu) alebo vzdelávať sa dištančne. Štatistický úrad (ŠÚ) SR o tom informuje na webe scitanie.sk.

Rovnako odpovedajú aj v prípade otázky frekvencie dochádzky do práce. "Najčastejšie sa obyvatelia momentálne pýtajú, čo majú uviesť pri frekvencii dochádzky do práce. V rozhodujúcom okamihu sčítania 1. januára boli doma v lockdowne, preto im to nie je jasné," uviedla hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder s tým, že majú uviesť stav, ktorý je obvyklý, keď lockdown nie je. Teda ako dochádzali do práce za normálnych podmienok pred pandémiou.

Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Všetko potrebné nájdu občania na webe www.scitanie.sk.