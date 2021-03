Slovenská advokátska komora upozorňuje na trestné konania: Sprevádza ich mučenie a kruté zaobchádzanie

„Množiace sa podozrenia z excesívneho nadužívania nástrojov trestného práva dosahujú v poslednom období mieru, ktorá začína čoraz vážnejšie spochybňovať charakter právneho štátu,“ zdôraznila s tým, že postup vo väzobných stíhaniach a ďalšie okolnosti vyvolávajú dôvodnú pochybnosť o tom, či sa trestné konania vedú v súlade so zákonnými základnými zásadami. A to najmä proporcionalitou zásahov do základných ľudských práv a slobôd.

„Zároveň považujeme za smutné, že táto téma začína vo verejnosti ako-tak rezonovať, až keď sú objektom obzvlášť krutého zaobchádzania mediálne známe osoby. V skutočnosti sme presvedčení o tom, že ide iba o vrchol ľadovca a k porušovaniu práv dochádza dlhodobo, vo veľkom rozsahu,“ doplnila. Zdôraznila, že obeťou bývajú spravidla sociálne slabšie a iné marginalizované skupiny.

SAK upozorňuje na pošliapavanie zásady prezumpcie neviny a na neodôvodnené nasadzovanie ťažkoodencov pri zadržaniach. „Nedá sa v tejto súvislosti ubrániť dojmu, že trestné konania sa v mnohých prípadoch robia (aj) pre mediálny efekt, a teda zjavne sledujú aj iné ciele ako tie, ktoré sú definované v Trestnom poriadku,“ podotkla.

Vyhlásila, že nie je v poriadku téza, že sa môže štát správať kruto k potenciálnym zločincom. „A už vôbec nie je v poriadku, ak sa množí počet trestne stíhaných ľudí, ktorí počas výkonu väzby prišli o život, respektíve došlo k vážnemu poškodeniu ich zdravia,“ dodala s tým, že je treba prijať okamžitú nápravu v záujme ochrany základných ľudských práv a slobôd v súlade s európskymi štandardami 21. storočia a plnením medzinárodných záväzkov SR.