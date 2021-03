Vodiči, pripravte sa na zmenu! Pre EČV budú platiť nové pravidlá: FOTO Pozrite si, ako budú vyzerať

Ilustračné foto

Zdroj: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA – Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Navrhla to skupina koaličných poslancov v novele zákona o cestnej premávke. Plénum Národnej rady (NR) SR ju vo štvrtok schválilo hlasmi 105 zo 129 prítomných poslancov. Novela zákona by mala byť účinná od 1. marca 2022, ešte ju však musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová.