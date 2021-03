Pokračujeme v otváraní trhu s učebnicami, investujeme 6 miliónov eur, informoval Gröhling

Rozviazanie rúk pri výbere učebníc. Aj tak by sa dal opísať projekt z dielne rezortu školstva, ktorého zámerom bolo otvorenie trhu s učebnicami, po ktorom volali učitelia, školy i odborná verejnosť. "Často som počúval, že sa to nedá uskutočniť. O to viac som rád, že môžem skonštatovať, že sa to nielen podarilo, ale ideme ďalej a trh s učebnicami podporíme dokonca dvojfázovo. Naším cieľom je dostať na školy nové, kvalitné učebnice tak, aby na ne nemuseli rodičia doplácať," spresnil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Školy vlani dostali na nákup nových učebníc 11 miliónov eur. V roku 2021 na tento účel rezort školstva vyčlenil v prvej fáze šesť miliónov eur. Následne je na túto iniciatívu v júni naplánovaná investícia ďalších osem miliónov eur, a to na učebnice pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

V praxi to bude vyzerať tak, že školy dostanú príspevok podľa počtu žiakov v príslušných ročníkoch. Príspevok je nastavený podľa požiadaviek škôl, ktoré ministerstvo školstva evidovalo v minulých rokoch. "Napríklad len na šlabikáre sme zaznamenali požiadavku škôl v celkovom objeme 1,2 milióna eur. Celkovo sme tento rok pre prvákov preto vyčlenili sumu 1,8 milióna eur," dodal Gröhling.

Na webe ministerstva školstva nájdu školy zoznam učebníc, ktoré môžu z príspevku nakúpiť. Ide o učebnice so schvaľovacou alebo s odporúčacou doložkou. Zoznam učebníc bude aktualizovaný každé dva týždne. Aktuálne pribudlo 86 titulov, do konca marca pribudnú ďalšie učebnice pre prvý stupeň, o mesiac neskôr zas druhý balík učebníc pre špeciálne školy a školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.