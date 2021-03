AKTUÁLNE Milan Krajniak podal demisiu: Rezort práce dočasne povedie Doležal

BRATISLAVA - Milan Krajniak dnes oficiálne podá demisiu v prezidentskom paláci do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej. Minister práce odstúpil tento týždeň zo zatiaľ nepochopiteľných dôvodov. On aj hnutie Sme rodina tvrdia, že nemajú žiadne personálne požiadavky. Chceli ukázať, že sú ochotní sa niečoho vzdať preto, aby táto kríza konečne skončila.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu popoludní prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Vedením rezortu dočasne poverí iného člena vlády. Krajniak oznámil, že odchádza tento týždeň v pondelok. O uvoľnenie z funkcie požiadal prezidentku v čo najkratšom čase. Z ministerského postu má namierené do parlamentu. Odmieta špekulácie, žeby sa mal stať šéfom SIS.

VIDEO Vyhlásenie Krajniaka po podaní demisie

VIDEO Milan Krajniak podal demisiu

Prezidentka Krajniakove dôvody nechápe, ale rešpektuje to

"Hoci sú mi nie celkom zrejmé dôvody vášho kroku, vaše rozhodnutie rešpektujem a želám vám veľa úspechov v ďalšom pôsobení vo funkcii poslanca Národnej rady SR," adresovala prezidentka Krajniakovi. Poďakovala sa mu za jeho prácu na ministerstve. Osobitne ocenila Krajniakove kroky v záujme udržania pracovných miest.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Vážim si, že ste sa snažili viesť ministerstvo a jemu podriadené inštitúcie a organizácie tak, aby ekonomické straty spôsobené pandémiou boli čo najnižšie a aby boli ľudsky a občiansky znesiteľné," vyhlásila. Vyzdvihla aj to, že sa našla zhoda na podobe nového systému na udržanie pracovných miest. Prezidentka verí, že dohodnutý kurzarbeit sa stane trvalou súčasťou, ako bude Slovensko v budúcnosti postupovať v prípade podobnej krízy. Rezort bude dočasne viesť minister dopravy Andrej Doležal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Krajniak sa vráti do parlamentu, šéfom SIS sa vraj nestane

Milan Krajniak sa po odchode z postu ministra práce vráti do parlamentu ako poslanec. Hnutie zároveň podľa jej slov odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). "Pán Krajniak sa vracia na post poslanca, ktorého mandát získal vo voľbách 2020. Hnutie Sme rodina neplánuje pána Krajniaka nominovať za šéfa SIS, je to absurdné a odmietame akékoľvek špekulácie takéhoto ducha," uviedlo hnutie v stanovisku.

Demisiu podal nečakane v pondelok

Milan Krajniak podal demisiu nečakane v pondelok na mimoriadnom brífíngu hnutia Sme rodina. "Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať," povedal. Fungovanie ministerstva je podľa neho zabezpečené a je na prezidentke, koho poverí jeho vedením. Kollár vylúčil špekulácie o menšinovej vláde. "Chceme dovládnuť v štvorkoalícii, vieme si predstaviť aj trojkoalíciu, ale v menšinovej vláde by sme nevedeli otvoriť ani schôdzu," uviedl Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Chceme, aby táto koaličná kríza konečne skončila a aby sme neboli v podozrení, že my z toho chceme niečo vytĺkať, keď sa tu žiadajú nejaké politické obete... Keďže predseda našej strany nie je vo vláde a ja som predsedom ministerského klubu našej strany vo vláde, tak podávam demisiu, aby sme ukázali, že nemáme personálne požiadavky, ale že sme ochotní sa niečoho vzdať preto, aby táto kríza konečne skončila," dodal Krajniak. Jeho rozhodnutie však zatiaľ vyvolalo momentálne viac otázok ako odpovedí.