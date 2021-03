KORONAVÍRUS Čakáreň na očkovanie sa má spustiť najneskôr do konca týždňa

BRATISLAVA - Verejnosť už nebude musieť "súťažiť" o voľné očkovacie termíny. Najneskôr do konca tohto týždňa sa spustí nová aplikácia, ktorá má slúžiť ako "čakáreň" na očkovanie. Nový formulár mal byť dostupný od pondelka. Dôvodom nespustenia sú aktuálne takmer naplnené očkovacie termíny. Informoval o tom riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Róbert Suja.

Spustiť aplikáciu v avizovanom termíne by podľa Suju nemalo praktický význam pre naplnenosť očkovacích termínov. "Tých pár dní navyše radšej využijeme na záverečné testovanie aplikácie. Aktuálne sa uskutočňujú záťažové testy, či zvládne nápor záujemcov," vysvetlil Suja. Aplikácia by sa mala spustiť v najbližších dňoch, najneskôr do konca týždňa.

Cieľom čakárne je zabrániť predbiehaniu sa záujemcov a "boju" o očkovacie termíny. Nový formulár bude určený zatiaľ pre štyri skupiny stanovené vyhláškou ministerstva zdravotníctva, teda pre seniorov starších ako 60 rokov či špeciálne skupiny ľudí, ako sú zdravotníci. "Po zaregistrovaní by sa mal záujemca svoj termín na očkovanie dozvedieť najneskôr dva dni pred vakcináciou. Termíny budú prideľované podľa kritérií, ktoré sú nastavené v súčasnosti," spresnil Ján Hargaš, poradca pre oblasť informatizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Záujemca o očkovanie si v novej aplikácii bude môcť vybrať preferované miesto na očkovanie. Tým sa podľa Hargaša zabráni tomu, aby ľudia za vakcínou cestovali. "Ide o aplikáciu, ktorá je bezpečná a funkčná," dodal Hargaš. Systém by mal podľa neho zniesť registráciu 750.000 ľudí za hodinu.

Zaregistrovanie do čakárne na očkovanie pozostáva z viacerých krokov. V prvom si záujemca vyberie jednu z ponúknutých skupín, ktoré majú aktuálne nárok na vakcínu. Následne vyplní osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, adresu či telefónne číslo. V druhom kroku si záujemca vyberie miesto očkovania, ktoré preferuje. "Nie je to viazané na miesto trvalého pobytu," dodala Barbora Mareková, riaditeľka sekcie produktového manažmentu NCZI. Vybrať si ich môže viac.

V treťom kroku aplikácia zobrazí voľné miesta na očkovanie. Pokiaľ také nebudú, záujemca sa zaregistruje ako čakateľ. "Systém každej registrácii pridelí PIN kód, ktorý príde ako SMS aj email, a človek sa stáva čakateľom," opísala Mareková. Čakateľ bude mať možnosť aj po registrácii zmeniť svoje údaje či registráciu úplne zrušiť. "Vybrané vakcinačné centrum vie zas odložiť termín očkovania, keď sa na ňom nemôžete zúčastniť, napríklad keď ste chorý. Centru to treba oznámiť aspoň 24 hodín vopred," dodala Mareková.