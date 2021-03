VLÁDNA KRÍZA Liberáli sa dnes rozhodnú, ako naložia s koalíciou: Remišová a ďalší hovoria už len o 2 možnostiach

BRATISLAVA - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) má jasné podmienky na odchod premiéra Igora Matoviča a ministra Richarda Sulíka z vlády, v kabinete to vrie a náhly koniec šéfa SIS Vladimíra Pčolinského (nominant hnutia Sme rodina) vo funkcii tomu tiež veľmi nepomohol. Aj týmito slovami by sa dala charakterizovať aktuálna, napätá nálada vo vládnej štvorke, pričom dnes sa očakáva aj zásadné stanovisko liberálov. Nie je vôbec isté, či to vláda v pôvodnom zložení počas najbližších dní ustojí.

podľa hnutia OĽaNO sa rozpory v koalícii stále odstrániť nepodarilo

o 11:00 sa očakáva tlačová konferencia v liberálnom dome, kde SaS prezradí svoje zásadné stanovisko ku kríze

SaS si na toto rozhodnutie zobrala celý víkend a nechcela sa ku kríze vyjadriť

vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) už tvrdí, že jediným východiskom sú buď predčasné voľby alebo odchod Matoviča a Sulíka z vlády súčasne, podobne to vidí aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina)

9:25 Už o 11:00 očakávame tlačovú konferenciu SaS v liberálnom dome, kde oznámia zásadné stanovisko k súčasnej situácii.

Rokovania sa zrejme nikam neposunuli

Vládne hnutie Igora Matoviča včera večer pritom skonštatovalo len nepriaznivé správy z Úradu vlády, kde malo prebehnúť stretnutie lídrov. "Hnutie OĽaNO konštatuje, že koaličné rokovania pokračujú a rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo. Cieľom hnutia OĽaNO je naplniť predvolebné sľuby a programové vyhlásenie vlády. Vážime si silný mandát, ktorý hnutie OĽaNO, ale aj celá vládna koalícia dostali na vysporiadanie sa s mafianizáciou štátu, ktorú spôsobili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho," konštatoval v stanovisku pre médiá hovorca Matúš Bystriansky.

Matovičovci nechcú predčasné voľby

Dnes sa chcú obyčajní ľudia orientovať už len na rokovania na úrovni parlamentu. "Rokovania v rámci hnutia OĽaNO budú pokračovať v pondelok na úrovni poslaneckého klubu s cieľom uchovať funkčnosť NR SR. Hnutie OĽANO je proti predčasným voľbám, pretože pristupujeme s veľkým rešpektom k požiadavke voličov, ktorí žiadajú očistenie Slovenska od korupcie a zneužívania moci. V takejto situácii by predčasné voľby totiž viedli k návratu bezprávia a vlády mafie," myslí si hnutie.

Po dlhých dňoch však hnutie aj na svojej strane nečakane priznalo svoj podiel na vládnej kríze. "Hnutie OĽANO si uvedomuje svoj podiel na zodpovednosti za koaličnú krízu, za čo sa našim voličom ospravedlňujeme. Sme však presvedčení, že táto kríza nesmie viesť k predčasným voľbám, ale k zlepšeniu spolupráce v koalícii," uzavreli.

Remišová už vidí iba dve východiská

Predsedníčka vládnej strany Za ľudí Veronika Remišová už taká schodná ku kompromisom nie je a po niekoľkých dňoch diplomatických vyjadrení sa rozhodla prehovoriť priamo a nadiktovať svoje podmienky. "Za uplynulé dva týždne som absolvovala desiatky hodín rokovaní s Igorom Matovičom, s Richardom Sulíkom aj s Borisom Kollárom, či už spolu alebo samostatne. Urobila som všetko, čo bolo v ľudských silách, aby som zachránila fungovanie súčasnej vládnej koalície. Žiaľ, rokovania sa stále točia v kruhu a vládna kríza spôsobená konfliktami medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom stále trvá. Slovensku aj celá Európa sú však na vrchole najväčšej krízy od druhej svetovej vojny a považujem za krajne nezodpovedné, aby takýto stav pokračoval," začína vo svojom stanovisku Remišová.

Prosí o štátnické gesto

Preto už sama nevidí iiné východisko. "Rokovania dospeli do bodu, kedy vidím reálne iba dve možnosti: predčasné parlamentné voľby, ktoré sú pre mňa zradou väčšiny ľudí na Slovensku a uvedú krajinu do chaosu v čase, keď to najmenej potrebujeme, alebo odchod Igora Matoviča a Richarda Sulíka z vlády," vyhlásila nekompromisne Remišová.

"Chápem, že sa môžu cítiť ľudsky alebo politicky ukrivdení, že sa budú na mňa hnevať. Ale majú možnosť urobiť štátnické gesto, ukázať, že to so Slovenskom myslia dobre. Pretože ak svoje ego neprekonajú, uvrhnú krajinu do úplného chaosu počas najväčšej krízy od druhej svetovej vojny," dala partnerom na výber Remišová.

Krajniak to cíti identicky

Premiér Igor Matovič (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa buď dohodnú, alebo budú potrebné predčasné voľby. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) považuje tieto dve možnosti za riešenie súčasnej vládnej krízy. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Ľuďom sa zároveň ospravedlnil za politické hádky.

Zadržanie Pčolinského zrejme nepomohlo v rokovaniach

Nepomáha však ani kauza zadržaného exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý včera po opletačkách so štátnymi orgánmi napokon odstúpil zo svojej funkcie a viac nechce byť činný vo verejnom živote.

Prípad zadržania a obvinenia exriaditeľa SIS by sa mal podľa predsedu parlamentu Borisa Kollaŕa čo najrýchlejšie prešetriť a proces by sa nemal zdržiavať. Hnutie Pčolinského pritom do funkcie nominovalo, čo zrejme naštrbilo ďalšie rokovania počas vládnej krízy. Kollár s Krajniakom tiež upozornili na viaceré nezrovnalosti, napríklad sa pýtali, prečo v tomto prípade nebola požiadavka na zbavenie mlčanlivosti, keď pri iných kauzách súvisiacich s SIS sa žiadalo o zbavenie mlčanlivosti.