BRATISLAVA - Umývanie auta patrí k základnej údržbe, ktorú by si mal svojmu štvorkolesovému tátošovi raz za čas venovať aj ty. Zanedbaná starostlivosť o zovňajšok môže vyústiť do viac než len nenávratného poškodenia laku. Vedel si však, že k ešte horšiemu poškodeniu môže dôjsť, ak auto umývaš nesprávne? My ti poradíme ako na to.