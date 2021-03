Ošiaľ menom Bitcoin: Chcete doň investovať aj vy? Toto sú 4 základné rady

Zdroj: Getty Images

Bratislava - Dnes už asi nenájdete nikoho, kto by o kryptomene s názvom Bitcoin nepočul. Hovorí sa o nej všade, ľudia Bitcoin kupujú, sledujú ako rastie a dúfajú, že vďaka nemu sa stanú boháčmi. Niet sa čomu čudovať, veď dôveru tejto kryptomene vyjadrujú aj celosvetovo známe osobnosti a ľudia, ktorí majú vplyv, ako napríklad Elon Musk. Šéf spoločnosti Tesla pred časom kúpil Bitcoin za 1,5 miliardy dolárov. A tak mnohí začínajú uvažovať, že do známej kryptomeny investujú tiež. Neviete, ako na to? Máme pre vás malý návod.