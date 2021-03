MIMORIADNE Koaličnú vojnu ukončia rošády: Pád prvého ministra, obety vraj priniesli OĽaNO a SaS

koaliční lídri včera na pôde NR SR rokovali do neskorej noci

výsledkom má byť nová dohoda o budúcom vládnutí, ktorej vydanie si ako podmienku vynútila SaS na budúce pokračovanie vo vláde

Kollár prezradil, že koaličná kríza skončila a závery sa dozvieme dnes na tlačovej konferencii, zatiaľ nie je isté, či na nej vystúpia všetci lídri strán naraz

hovorí sa o personálnych výmenách vo vláde a istý nie je ani osud ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO)

ONLINE

13:35 Podľa portálu HN sa trasie stolička práve pod ministrom Krajčím, no kvôli tejto výmene vraj priniesla svoju obetu práve strana SaS formou odchodu predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej, ktorá by sa v prípade odchodu Krajčího mala tiež "porúčať".

13:29 Tlačový odbor Úradu vlády dnes ohlásil tlačovú konferenciu Igora Matoviča o 15:00.

VIDEO Včerajší brífing Sme rodina:

Predseda parlamentu dnes krátko po obede vystúpil ako hosť na rádiu Expres u Braňa Závodského. Témou bolo okrem zadržania šéfa SIS aj vládna kríza, ktorá je podľa Kollára už ukončená. Dokonca o nej hovoril ako o stave včerajška, pričom dnes to už neplatí a nastolil sa mier. Koalíciou evidentne neotriasol ani ranný zásah NAKA ohľadom Vladimíra Pčolinvského. Svoj názor na výmenu premiéra Matoviča dokonca zo dňa na deň zmenila aj vládna SaS a vyzerá to skutočne na koniec prekáračiek.

Čo bude s Krajčím?

Otáznik však stále visí nad osudom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorého postup vo vládne a manažovaní krízy kritizovali okrem opozičných strán aj tie vládne. Kollár v rozhlase nepriamo naznačil, že sa na tlačovej konferencii dočkáme aj možných personálnych zmien vo vláde, no nie je isté, či tým myslel priamo Krajčího koniec vo funkcii. "Pán redaktor, všetko sa dnes dozviete. aj k tomuto pánovi ministrovi, všetko sa dozviete," nepriamo naznačil Krajčího budúcnosť Kollár vo vysielaní, keď odpovedal na otázku, ako sa Sme rodina stavia ku šéfovi ťažko skúšaného rezortu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Náhly a nečakaný koniec krízy a spoločný postup

Koaliční lídri našli dohodu pre ďalšie pokračovanie v spoločnej vládnej koalícii. Podrobnosti vrátane personálnych oznámia vraj už dnes na veľkej, spoločnej tlačovej besede po doladení posledných detailov.

V krátkosti len pripomenieme, že vládna kríza naplno vybublala po príchode ruských vakcín Sputnik V na košické letisko. Okázalý brífing Matoviča s Krajčím sa stal terčom kritiky zo strán SaS aj Za ľudí, ktoré následne išli za prezidentkou a neskôr na rokovanie do parlamentu. Všetko mala rozseknuť až stredajšia stretávka klubu Sme rodina, no nestačilo ani to. Dohoda sa napokon našla až včera v noci.

Po štvrtkovom rokovaní republikovej rady to potvrdil aj predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Súčasťou dohody má byť memorandum dobrého vládnutia, ktorého dodržiavanie má byť základom pre ďalšie pokračovanie SaS v koalícii.

Zdroj: Topky - Maarty

Sulík je presvedčený, že dohoda má ratio a prispeje k normalizácii vzťahov v koalícii. "Richard Sulík verí, že s Igorom Matovičom našli cestu, ako spolu vychádzať, komunikovať a dodržiavať dohody. Na útoky z minulosti už nebude reagovať, pretože by to nemalo žiadny prínos pre ďalšie spoločné vládnutie v časoch, keď občania potrebujú pokoj a pomoc od štátu," skonštatovala SaS na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita

Takáto tlačovka tu už dlho nebola

Kríza je podľa Kollára zažehnaná. Takisto avizoval spoločnú tlačovú konferenciu. Každý z koaličných partnerov podľa neho niečo získal a niečo stratil. Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi premiérom a lídrom OĽANO Matovičom a Sulíkom.

Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hovorilo sa o odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z funkcie aj o požiadavke na odstúpenie premiéra či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.

Spoločná beseda po dlho čase

Spoločný tlačový brífing všetkých predsedov vládnych strán je v tejto vláde paradoxne taký raritný jav, že sme ho naposledy videli v októbri 2020 pred celoplošným testovaním. Odvtedy sme napríklad bok po boku Matoviča a Sulíka dávno nevideli.

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

"Myslím, že sme sa dohodli," povedal v stredu večer novinárom Kollár. Detaily dohody neuviedol. "Záver už je, riešime veci do budúcna, sociálne témy," skonštatoval v stredu. Nepovedal ani to, či bude Marek Krajčí (OĽANO) pokračovať ako minister zdravotníctva alebo nie.

Podľa informácií mala byť na stole dohoda, vo štvrtok ráno však prišla obava, že sa dohoda môže skomplikovať pre zadržanie Pčolinského. To však popiera napríklad poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS). "Nie je pravda, že to dohodu skomplikovalo, ale samozrejme to pozdržalo verejné vystúpenia koaličných partnerov k dohode," uviedla.

Koaličné strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí riešili počas stredy vládnu krízu. Tá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi premiérom a lídrom OĽANO Igorom Matovičom a predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hovorilo sa o odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z funkcie aj o požiadavke na odstúpenie premiéra, či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.

Až po doladení detailov

Koaliční lídri našli dohodu pre ďalšie pokračovanie v spoločnej vládnej koalícii. Podrobnosti, vrátane personálnych, oznámia na spoločnej tlačovej besede po doladení všetkých detailov. Na sociálnej sieti o tom informuje koaličná strana SaS. Súčasťou dohody má byť memorandum dobrého vládnutia, ktorého dodržiavanie má byť základom pre ďalšie pokračovanie strany SaS v koalícii.