VLÁDNA KRÍZA Čaká sa už len na predsedníctvo Sme rodina: Vydrží po dnešku Matovičova vláda?

uzol vo vládnej kríze dnes zrejme rozsekne až Sme rodina a jej predsedníctvo

vládna kríza prepukla po tom, ako prišiel na Slovensku Sputnik V a šéfovia SaS a Za ľudí začali kritizovať chaotický štýl vládnutia Igora Matoviča

Veronika Remišová a Richard Sulík už boli minulý týždeň aj u prezidentky Zuzany Čaputovej, tento týždeň ju navštívil aj predseda Sme rodina Boris Kollár

predsedníctvo Sme rodina by malo začať o 16:00, po ňom by strana mala oznámiť, či je ochotná pristúpiť na rekonštrukciu vlády, podľa agentúry TASR by však už malo začať o 12:00

OĽaNO sa ohľadom aktuálnej krízy vo vláde stretlo už včera

Za ľudí a SaS požadujú výmenu premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

14:46 Podpredseda Za ľudí a štátny tajomník ministerstva investícií Vladimír Ledecký si nemyslí, že stredajšie rokovania o budúcnosti koalície prinesú riešenie. Strana Za ľudí si podľa neho nepripúšťa svoj rozpad. Jeho strana stojí za tým, že zodpovednosť vo vláde sa musí vyvodiť.

Novinárom Ledecký povedal, že nevie, kedy bude známy výsledok koaličnej krízy. Myslí si, že večerná koaličná rada neprinesie výsledok. "Lebo rokovania nie sú ešte v takom pokročilom stave, aby to prinieslo výsledok," vysvetlil. Deklaroval, že každý z partnerov ku kríze pristupuje vážne, no dodal, že ešte nenašli spoločné riešenia. V prípade, že sa vo vládnej koalícii nevyvodí žiadna zodpovednosť, Ledecký sa podriadi verdiktu strany, nechce byť "solitér".

"Nepripúšťame si to," odpovedal na otázku, či sa rozpadne strana Za ľudí. "Sme v totálne konštruktívnej atmosfére, akurát, že v našej strane je dosť osobností, ktoré majú vlastný názor, a ten názor musíme zladiť," priblížil Ledecký.

14:27 Koaličné hnutie Sme rodina nemá žiadne personálne požiadavky týkajúce sa rekonštrukcie vlády. Každá koaličná strana je zodpovedná za svojich nominantov. Hnutie je sklamané "z celého cirkusu". Uviedol to poslanec parlamentu Martin Borguľa.

"Každý si musí vstúpiť do seba, či jeho nominant naozaj robí tak, ako by robiť mal," podotkol Borguľa s tým, že nominanti Sme rodina hanbu vo vláde nerobia. Predseda Sme rodina Boris Kollár dostal od predsedníctva hnutia mandát na vyjednávanie s ostatnými koaličnými partnermi. To "jasne stanovilo podmienky na vyjednávanie". "Sú to len veci, ktoré majú pomôcť ľuďom," priblížil Borguľa. Pripustil, že v prípade, ak táto vláda nebude schopná ľuďom pomáhať, nebude mať pre hnutie zmysel v nej ďalej zotrvávať.

13:37 Poslanec Ondrej Dostál (SaS) skonštatoval, že sa musí zmeniť štýl vládnutia. "Keď sa bude pokračovať tak ako doteraz, nebude to dobré ani pre vládnu koalíciu, ani pre krajinu. Musí sa zmeniť štýl vládnutia," povedal novinárom s tým, že si to nevie predstaviť bez toho, aby došlo k rekonštrukcii vlády.

13:32 V SaS budú podľa Dostála hovoriť o všetkých možnostiach. "Otvorené sú všetky varianty," odpovedal na otázku, či výsledkom rekonštrukcie môže byť vláda bez SaS. "Za nás sme pripravení dať na stôl všetky mená," skonštatoval s tým, že majú hovoriť aj o vyvodení dôsledkov, ak by k rekonštrukcii nedošlo. Na rokovanie klubu SaS má prísť aj jej predseda Richard Sulík.

13:31 Podpredseda parlamentu a člen klubu OĽANO Gábor Grendel novinárom povedal, že klub nerokuje a bude pokračovať vtedy, keď "budú nejaké informácie, ktoré stoja za to, aby ich na klube prerokovali". Nechcel hovoriť žiadne "čiastkové" informácie. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský k otázkam o požiadavkách vrátane odchodu Krajčího povedal, že budú informovať po skončení.

13:30 Rokovať bude i klub Za ľudí. Do budovy parlamentu dorazila aj šéfka strany Veronika Remišová či jej podpredseda Juraj Šeliga. Za ľudí opustili už dvaja poslanci - Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Ak neodíde Matovič alebo Krajčí zo svojho postu, odísť chce aj poslanec Ján Benčík.

13:05 Vláda dnes presunula rokovanie vlády.

12:04 Keďže v týchto chvíľach by už malo byť ukončené stretnutie klubu OĽaNO, zaujímali nás závery, ktoré sa prijali a či klub stojí za Matovičom. "Poslanecký klub stojí pevne za premiérom Matovičom. O ostatných záležitostiach budeme verejnosť včas informovať," povedal pre Topky Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

12:03 Poslanci SaS majú rokovať v stredu od 16.00 h. "Okrem prípravy najbližšej schôdze budeme hovoriť aj o aktuálnej situácii. Účasť prisľúbil aj predseda strany Sulík," skonštatovala predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová.

12:02 Popoludní má rokovať aj klub Za ľudí, strana deklaruje, že chce rekonštrukciu vlády. Šéfke strany Veronike Remišovej odišli už dvaja poslanci - Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Poslanec Za ľudí Ján Benčík avizoval, že ak neodíde zo svojho postu Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO), vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu.

Poslankyňa Andrea Letanovská uviedla, že Remišová má jej podporu v rokovaniach. Ak nebude stotožnená s postupom v rokovaniach, zvažuje odchod zo strany. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga podľa svojich slov robí všetko pre to, aby prišla rekonštrukcia vlády a strana bola jednotná. Poslanec Marek Hattas nechce zachádzať do špekulácií. Odpovedal tak na otázku, či by odišiel zo strany, ak by nedošlo k rekonštrukcii vlády. "Rekonštrukcia vlády je nutná a na to sa momentálne musíme sústrediť," uviedol.

12:01 Prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená, že bez vyvodenia politickej zodpovednosti nie je stabilita vlády dosiahnuteľná. V utorok to uviedla na sociálnej sieti. Vyhlásila, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa môže plne sústrediť na riešenie pandémie a všetkých jej dopadov. "Slovenská vláda prechádza náročným obdobím, ktoré môže vyústiť do rôznych zmien," dodala.

12:00 Podarilo sa nám zistiť program predsedníctva Sme rodina, ktoré dnes rozhoduje o možnej rekonštrukcii vlády. Toto rokovanie sa má dnes uskutočniť na pôde parlamentu. Boris Kollár minulý týždeň povedal, že pripúšťa formu rekonštrukcie vlády. Zároveň si však myslí, že výmena premiéra nemusí priniesť očakávaný výsledok.

Ako sa to vyostrilo

Vládna kríza sa naplno rozpútala v stredu 3. marca, kedy prebiehalo rokovanie vlády. To malo podľa ministra Jaroslava Naďa a našich ďalších zdrojov prebiehať pomerne búrlivo a vicepremiér Richard Sulík mal použiť na premiéra Igora Matoviča niekoľko vulgárnych výrazov, po ktorých Matovič len stručne ukončil rokovanie. Po tomto odišiel z rokovania len v sprievode ministrov z OĽaNO. Novinárom nepovedal nič.

Už zhovorčivejší bol minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý po rokovaní predstúpil s Branislavom Gröhlingom a Ivanom Korčokom pred novinárov a vyzval vládu na dôkladnú rekonštrukciu. "Igor Matovič je nespôsobilý do tejto funkcie a už si proti sebe poštval všetkých," tvrdil Sulík počas minulej stredy, pričom okamžite odišiel v sprievode dvoch spomínaných ministrov za prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Do prezidentského paláca prišli hneď po tlačovom vyhlásení pre novinárov na Úrade vlády.

O tretej poobede za prezidentkou prišli aj predstavitelia Za ľudí.

Matovič medzičasom svoju nespokojnosť s postupom partnerov pripisoval v statusoch na Facebooku k tomu, že prišiel ruský Sputnik V, hoci mu partneri už viackrát naznačili, že Sputnik za tým nie je, ale je za tým štýl jeho chaotického vládnutia.

Aj po stretnutí s Čaputovou trvali na svojom

Nič sa nezmenilo ani o pár hodín neskôr, kedy Sulík s Remišovou prišli pred novinárov a po stretnutí s hlavou štátu trvali na svojom. Chcú rekonštrukciu vlády a smerujú do parlamentu, kde medzičasom predseda parlamentu Boris Kollár partnerov vyzval, aby si sadli za jeden stôl.

To sa aj stalo a vo neskorých, večerných hodinách postupne pred verejnosť predstupovali členovia koalíčných strán s tým, že do budúcej stredy (čiže do dneška, pozn. red.) sa nič nové nedozvieme.

Týždňové čakanie je na konci

Ide o to, že Boris Kollár a jeho hnutie práve až dnes zvolali predsedníctvo, pretože niekoľko členov vraj bolo kvôli pandémii v karanténe. Na ňom sa má rozhodnúť, či požiadavky strán SaS a Za ľudí, ktoré chcú rekonštrukciu vlády a nie predčasné voľby, zoberú do úvahy a či s tým oslovia a j premiéra. Ten by v prípade kladného výsledku ostal už len s OĽaNO sám a musel by konať. Viac sa teda dozvieme až dnes vo večerných hodinách.

Sulík už vopred avizoval, že na stole sú všetky mená a že v prípade, že by premiér odstúpil, je on sám ochotný ako cenu obety prenechať svoj post ministra hospodárstva niekomu inému. V tomto prípade sa skloňoval aj jeho štátny tajomník Ján Oravec.

OĽaNO by už malo mať rokovania za sebou

Hnutie OĽANO podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša začalo rokovať už v utorok. Popoludní má o situácii v koalícii debatovať aj klub poslancov za SaS spolu s predsedom Richardom Sulíkom a tiež členovia klubu Za ľudí.

OĽANO bude rokovať na poslaneckom klube v utorok popoludní, potvrdil to poslanec hnutia Milan Vetrák. "Budeme riešiť postupne veci, ktoré sa za posledné obdobie udiali," doplnil Šipoš. Kritiku Igora Matoviča (OĽANO) na poste predsedu vlády otvorene pomenoval napríklad poslanec OĽANO Ján Krošlák. Šipoš nedávno uviedol, že poslanci OĽANO stoja za vládou Igora Matoviča.