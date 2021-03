Gröhling: Na 4 školách sa testovalo kloktaním, všetci boli negatívni

Zaočkovaných je aktuálne podľa ministra školstva viac ako 50.700 zamestnancov škôl. Poukázal na to, že v tomto počte neboli zarátaní všetci nepedagogickí zamestnanci, napríklad kuchárky či ekonómky. "Týmto spôsobom vytvárame bezpečné prostredie v školách," povedal minister. Zároveň potvrdil, že vzhľadom na zmenu očkovacej stratégie, ktorá začala platiť od pondelka, sa už učitelia nebudú očkovať prednostne.

Zatiaľ sa podľa Gröhlinga neuvažuje o zrušení ústnej časti maturitnej skúšky, ktorá by sa mala realizovať v máji. Na otázku, či by sa nemala zrušiť, povedal, že "možné je úplne všetko". Ako tvrdí, rozhodne sa podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Poznamenal, že sa pozerá na to, aby sa zabezpečilo bezpečné prostredie, ale aj na to, aby sa zabezpečila maturita ako taká.

V súvislosti s prijímacími pohovormi na stredné školy minister povedal, že by sa mali uskutočniť začiatkom mája.