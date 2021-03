KORONAVÍRUS Koaličná kríza na vážkach: Závery sa dozvieme po vláde, VIDEO u Za ľudí bolo podozrivo ticho

BRATISLAVA - Situácia je mimoriadne napätá. Okrem toho, že Slovensko aktuálne bičuje veľmi napätá atmosféra ohľadom pandémie, v otázke vlády to nevyzerá o nič príjemnejšie. Po tichom príchode ruského Sputnika V sa v koalícii dosť znepríjemnili vzťahy a strany SaS a Za ľudí včera absolvovali republikové rady a predsedníctva o ďalších postupoch a v hre je aj rozpad vlády. Ako to celé nakoniec dopadne sa zrejme dozvieme na záver týždňa.

SaS sa vyjadrí po vláde

O prvotných záveroch nie sú známe ešte žiadne konkrétne informácie. Po včerajšom rokovaní sa rozhodla situáciu komentovať koaličná SaS. "Republiková rada a poslanecký klub SaS budú pokračovať vo svojich rokovaniach, pričom o ich priebehu bude dnes po vláde informovať predseda SaS Richard Sulík," prezradilo nám komunikačné oddelenie strany Richarda Sulíka.

Sulík dokonca pred novinármi zatiahol žalúzie.

Tiché predsedníctvo u Za ľudí

Podobne včera prebiehalo aj predsedníctvo strany Za ľudí, ktorá sa síce zatiaľ k záverom nevyjadrila, no zo včerajšej nálady na centrále je evidentné, že viacerým do reči veľmi nebolo.

Na vládne rokovania dnes pritom neprišli ani predstavitelia obidvoch stránk, keďže pokračujú vo vnútrostraníckych rokovaniach.

Informácie zatiaľ nemá ani vládne OĽaNO

OĽANO nemá informácie o tom, ako sa skončili debaty na utorkovej (2. 3.) Republikovej rade SaS, ktorá sa mala zaoberať ďalším postupom v koalícii i prípadným odchodom z vlády. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík by mal kabinet o výstupoch informovať na rokovaní ministrov.

Naď nechce špekulovať, s čím Sulík príde, ani o tom, ako sa skončila podobná debata vo vnútri ďalšej koaličnej strany Za ľudí. Je však presvedčený, že by sa mala koalícia orientovať na prácu, a nevybíjať sa v hádkach. "Menej politiky, menej prázdnych gest, viac práce," vyzval Naď.

Komunikácia s Korčokom a pomýlený deň

Poukázal na to, že niektoré konflikty sa vyostrujú úplne zbytočne, napríklad konštrukciami v médiách. Ako príklad uviedol informácie o tom, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na utorkovej tlačovej konferencii k dodávke vakcín Sputnik V povedal, že sa dozvedel o transporte len v nedeľu večer. "Ľudsky sa pomýlil, vedel o tom v sobotu večer, aj mi hneď potom volal, že to dá na pravú mieru, povedal som, nechaj to tak. Len potom vznikol článok, ako som ja podrazil Ivana Korčoka," oznámil Naď.

Pnutie v koalícii vyvolala dodávka vakcín Sputnik V, ktorú mal vyrokovať predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou, a spôsob jej prijatia premiérom. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Predseda výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek na protest proti postupu premiéra odišiel z koalície i strany Za ľudí.